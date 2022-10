Quien asegura ser el esposo de María Clemente García, dio a conocer que ya le pidió el divorcio y desmintió que la diputada federal de Morena sea trabajadora sexual.

En Twitter, el usuario de nombre Iván Sheridan Galicia , compartió en respuesta a distintos tuits de María Clemente García, quien publicó varios videos íntimos, una carta de dos cuartillas.

En la carta, el usuario que afirma ser el esposo de María Clemente García, la acusó de tener una actitud deshonesta, pues aseguró que sus afirmaciones de que es trabajadora sexual son falsas.

De acuerdo con lo apuntado en la carta que Iván Sheridan Galicia Castelán publicó varias veces en Twitter, María Clemente García en realidad no es una trabajadora sexual.

Lo anterior debido a que el usuario de Twitter destaca que conoce desde hace 6 años a la diputada y puede asegurar que ésta nunca ejerció trabajo sexual.

En cambio, afirmó, el único acercamiento que María Clemente García ha tenido en torno al trabajo sexual, ha sido en la posición de clienta.

Al respecto, el esposo de María Clemente García recordó que se conocieron cuando él ejercía dicha actividad y detalló, recibía el respectivo pago por sus servicios.

Sin embargo, tras destacar que la diputada de Morena nunca ejerció ninguna actividad relacionada con el trabajo sexual, Iván Sheridan Galicia le pidió no ser irresponsable.

Sobre ello, indicó que si ahora María Clemente García quiere ejercer el trabajo sexual debe ser responsable, pues expuso que tiene que darse de alta en el ISSSTE para atenderse.

“Te conozco desde hace casi seis años y puedo asegurar que nunca ejerciste el trabajo sexual. Sólo eres una clienta asidua. Que no se te olvide que me conociste cuando yo lo ejercía, y que mucho tiempo recibí pago por mis servicios. Eso mucha gente lo sabe. Ahora, ¿quieres ejercer?, no seas irresponsable y primero date de alta en el ISSSTE y ve a atenderte”

Iván Sheridan Galicia