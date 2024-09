El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a mostrar su respaldo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, e incluso dijo la consgina “¡es un honor estar con Claudia hoy!”

Fue en la conferencia mañanera de hoy 27 de septiembre que AMLO respondió qué pasará con la Cuarta Transformación de México ahora que él termina su sexenio como presidente.

Ante tal señalamiento, el titular del ejecutivo afirmó que Claudia Sheinbaum continuará con el proceso de transformación y aseguró que la respaldará siempre, aunque no será él quien mande, como se ha dicho en múltiples ocasiones.

Fue en su última conferencia mañanera que AMLO mandó un mensaje a las personas que han luchado junto a él toda su vida, a días de que deje la presidencia de México.

El mandatario les agradeció a todos los que participaron en la primera etapa de transformación, y afirmó que “no se debe olvidar nunca, solo el pueblo puede salvar al pueblo”.

Además, les recomendó que no sientan un “vacío” ahora que deja la presidencia y se retira de la política y de la vida pública, pues Claudia Sheinbaum continuará con el proceso de transformación en México.

En ese sentido, AMLO aseguró que al respecto solo puede dercir “es un honor estar con Claudia hoy”.

El presidente también aclaró que al termino de su sexenio dejará la vida política y pública en México, tal como lo ha dicho previamente , pues él no es conservador, hipócrita y manipulador, ya que cuando dice que se va a retirar, es porque lo hará.

“Voy a jubilarme, me voy a retirar, no soy conservador, hipócrita, no simulo, cuando digo que me voy a retirar, me voy a retirar, me voy a jubilar, no estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, o a estar queriendo manipular a nadie, no quiero ser caudillo ni líder moral, ni jefe máximo, mucho menos cacique”.

AMLO