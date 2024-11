El diputado Eruviel Ávila salió a la defensa del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Ricardo Monreal, por el vuelo en helicóptero privado que realizó el pasado 13 de noviembre.

De acuerdo con Eruviel Ávila, Monreal es un servidor público que ha dedicado su vida a la patria, por lo que llamó a no juzgarlo por un vuelo.

Esto luego de las críticas que recibió el diputado federal por abordar un helicóptero privado en compañía de Pedro Haces en un parque cercano a San Lázaro.

Este acto incluso le valió un regaño desde la Presidencia de la República, pues la presidenta Claudia Sheinbaum le recordó que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Eruviel Ávila aseguró desde sus redes sociales que Ricardo Monreal es un hombre de Estado que “ha dedicado su vida a servir a nuestra patria”.

Asimismo, afirmó que la trayectoria del morenista habla por sí misma y llamó a no dejar que se empañe su compromiso y dedicación a la patria por “un solo vuelo”.

Además, aseguró que todas las críticas hacia Ricardo Monreal no son más que un distractor “de aquellos que no quieren ver el verdadero trabajo que se realiza”.

🇲🇽 @RicardoMonrealA es un hombre de estado que ha dedicado su vida a servir a nuestra patria. Su trayectoria habla por sí misma, y en momentos como este, un solo vuelo no puede empañar el compromiso y la dedicación que ha demostrado. Es solo un distractor de aquellos que no… pic.twitter.com/wHxZMWWqA7

Luego de la polémica por el vuelo privado en helicóptero de Ricardo Monreal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum regañó al diputado federal desde su mañanera del pueblo del 15 de noviembre.

La presidenta resaltó que los servidores públicos deben ser un ejemplo para la sociedad por lo que “no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Además, destacó que los miembros de la 4T “tenemos que dar el ejemplo”, por lo que resaltó que Ricardo Monreal debe de explicar el uso del helicóptero, así como el de una motocicleta .

“Pues es una decisión de él, yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre (...) en general, todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación pues tenemos que dar ejemplo, pero en particular en el uso del helicóptero ese día pues lo tendría que explicar, creo que ayer se movió en motocicleta”

Claudia Sheinbaum