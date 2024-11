Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presumió que viajó en moto luego de que fue exhibido por trasladarse en un helicóptero privado.

Fue por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de X, antes Twitter, que Ricardo Monreal mostró una serie de imágenes para presumir el viaje en moto que realizó.

Cabe destacar que el traslado que llevó a cabo el diputado de Morena, ocurrió luego de que recibió una oleada de críticas al ser exhibido volando en un helicóptero privado.

Luego de que fue duramente criticado por haber realizado un vuelo en helicóptero privado, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, presumió que ahora hizo un traslado un tanto más austero.

Lo anterior debido a que en un mensaje que compartió en sus redes sociales, el legislador federal mostró que por las urgencias, se vio obligado a llevar a cabo un viaje en moto.

En la publicación que hizo en X, Ricardo Monreal Ávila sostuvo que en esta ocasión tuvo que efectuar un viaje en moto por que explicó que “en las emergencias hay que ser puntuales”.

Para demostrar que al menos de momento el helicóptero privado no fue requerido, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro incluyó una serie de imágenes.

En dichas fotografías, se pueden observar los momentos en los que el diputado morenista con todo y casco, se subió a la moto como pasajero, debido que no fue él quien condujo el vehículo.

El miércoles 13 de noviembre, se difundió en redes sociales un video en el que se exhibieron los momentos en los que Ricardo Monreal hizo un viaje en helicóptero privado.

En dicha grabación, se pudo observar que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, subió a la aeronave en compañía de su compañero Pedro Haces.

Debido lo anterior, Ricardo Monreal fue el blanco de diversas críticas en las que se advertía que el uso de un helicóptero privado no es acorde a la llamada austeridad republicana del gobierno federal.

Ante los cuestionamientos y reproches por lo ocurrido, el legislador minimizó las críticas, debido a que en ningún momento rechazó que haya realizado el traslado en el vehículo aéreo.

Incluso, indicó que no es la única ni será la última vez que viaja en helicóptero privado, pues apuntó como ahora que viajó en moto, las emergencias y urgencias requieren de ese tipo de traslados.

“Fue simplemente el uso de un transporte privado. Lo hago con frecuencia eh, a lo mejor me van a ver seguido; nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita, a veces uso ese tipo de aeronaves”

Ricardo Monreal