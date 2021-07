México. - Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, diputado local de San Luis Potosí, anunció que sigue teniendo cáncer, ahora en su vejiga.

Fue en diciembre de 2020 cuando “El Mijis” informó que había vencido el cáncer de próstata.

Este 6 de julio, “El Mijis” anunció que sigue teniendo cáncer en la vejiga “y más”.

A través de Twitter, “El Mijis” aseguró que tras su nuevo diagnóstico de cáncer no quiere la lástima de nadie y seguirá con sus luchas.

Tras su nuevo diagnóstico de cáncer, “El Mijis” lanzó 3 de sus “netas” en un hilo de Twitter.

“El Mijis” buscaba ser candidato a diputado plurinominal indígena en las elecciones pasadas.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le quitó la candidatura por no acreditar su pertenencia a un pueblo originario.

Ante ello, “El Mijis” aseguró que no fingió ser indígena, que es originario de la Huasteca.

Él iba a realizar el trámite para acreditar que era de un pueblo originario, pero un funcionario de Morena se ofreció a hacerlo y falsificó los documentos, acusó “El Mijis”.

“Yo realizaría el trámite, pero el Secretario General de MORENA de SLP se ofreció a hacerlo para chingarme, falsificó documentos y los presentó en mi nombre. Le tocará rendir cuentas con la fiscalía. Todo cae con el tiempo. No lo dije antes para no chingar a quienes creen en mí.”

El diputado local de SLP, “El Mijis”, también confesó que estuvo en una etapa de depresión, pero su bebé le regresó el sentido a la vida y sigue aferrado a ella.

“2) Al chile me pegó la depresión; mi bebé le regresó el sentido a mi vida y el Cáncer me lo intentó arrebatar pocos meses después. Pero aquí ando, aferrado parea seguir y aguantando lo que venga.”

Finalmente, “El Mijis” detalló que lo acaban de operar de nuevo y descubrió que no le tiene miedo a la muerte sino fallarle a la vida.

“3) Me acaban de operar de nuevo; pensé que le tenía miedo a la muerte, pero descubrí que mi miedo era fallarle a la vida. No sé si he hecho mucho o poco pero he puesto el alma en cada causa y en cada vida que hemos podido transformar. Quiero que mis luchas no se vayan conmigo!”

"El Mijis", diputado local de SLP