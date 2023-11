Ernestina Godoy recibió apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien le ofreció un cargo en su gobierno ante un posible rechazo a su ratificación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, presentó un oficio ante la Mesa Directiva del Congreso capitalino para promover la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la CDMX por 4 años más.

Sin embargo, los líderes del PAN y del PRI en CDMX declararon en noviembre que el total de sus bancadas votará en contra de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía CDMX.

A través de un comunicado, el PRI CDMX acusó a Morena de buscar “afianzar sus intereses partidarios” por medio de la ratificación “de la fiscala carnal de Sheinbaum”, según expresó el partido.

“Confiamos que todas y todos los diputados de oposición de la CDMX rechazarán con firmeza la ratificación de la fiscala carnal de Sheinbaum. No vamos a permitir que en esta ciudad, la fiscalía siga siendo el brazo operador de un partido para amedrentar a los opositores” PRI CDMX

Mientras que Federico Döring Casar, coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, pidió “cerrar filas” para rechazar la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía CDMX:

“Hemos cerrado filas y seguimos firmes en rechazar el perfil (de) opresión y vengativo que representa Ernestina Godoy en la Fiscalía, nosotros buscamos un perfil autónomo y objetivo, no que administre la justicia con consigna política o instrucciones de Morena” Federico Döring Casar

Federico Döring. Modificación de Ley 3de3. (Cuartoscuro)

AMLO acusa venganza contra Ernestina Godoy por cártel inmobiliario

AMLO aseguró que la respuesta del PRI y PAN en CDMX, sobre la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía CDMX, se debe a una venganza política por el caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.

“Está padeciendo el que la ratifiquen en la asamblea de la Ciudad de México porque a ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez y en otras partes, y recibían como moche, como soborno, departamentos de esas torres que construían, se le conoce como el cartel inmobiliario” AMLO

“Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se trance, nada más es dejarlo de manifiesto. ¿Por qué no la aceptan?, ¿Por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la fiscalía?, porque se están vengando”, expresó AMLO.

Por otro lado, el presidente abrió la puerta para que Ernestina Godoy sea propuesta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que su segunda terna sea rechazada.

“Tiene que ser una de las que vaya a la terna (...) Ya me tocaría a mí decidir”. AMLO

Mañanera de AMLO (Galo Cañas Rodríguez / Galo Cañas Rodríguez)

Ernestina Godoy recibe apoyo de Claudia Sheinbaum: “La mejor fiscal del país”

Ernestina Godoy también recibió el apoyo de la precandidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, quien respaldó las declaraciones de AMLO respecto al cártel inmobiliario.

“El problema que tienen es que Ernestina también entró al tema de la corrupción y particularmente de la corrupción en el desarrollo inmobiliario que hubo en épocas pasadas en la Ciudad de México. Un modus operandi que usa el PAN en muchos lugares y, particularmente, el PAN de la Benito Juárez, que hoy tiene la coordinación parlamentaria en la Cámara de Diputados” Claudia Sheinbaum

En ese sentido, la coordinadora nacional de Morena explicó que la respuesta conjunta del PRI y PAN se debe a la alianza que sostienen los partidos, que “no quieren es que se siga investigando esto”.