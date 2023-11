Ernestina Godoy debe ser ratificada como fiscal en CDMX, solicitaron familiares y víctimas de delitos en el Congreso de la ciudad.

Por ello, expusieron sus testimonios en torno al éxito que han tenido sus casos, y el avance en sus carpetas de investigación durante la administración de la f iscal general de Justicia , Ernestina Godoy.

Ello, en materia de feminicidios, desaparición de personas, despojos, violación y discriminación laboral , entre otros.

The New York Times: Ernestina Godoy espió a estos 4 políticos de la oposición; Fiscalía CDMX lo niega

Acompañados de las diputadas locales de Morena, Martha Ávila y Nancy Núñez, cinco víctimas de delitos narraron sus vivencias para tener acceso a la justicia.

Asimismo, la forma en que fueron atendidas por el personal de la FGJCDMX, en las audiencias ciudadanas “T u Fiscal en tu Alcaldía ”, para desempolvar carpetas de investigación que durante años estuvieron guardadas.

En este sentido, María del Carmen Gallardo, Brenda Gil, Máximo César Romero, Norma Murillo y Magdalena Castillo agradecieron el apoyo brindado por la fiscal Ernestina Godoy.

Lo anterior, pues hoy están en las cárceles de la Ciudad de México los delincuentes que causaron dolor a sus familias.

“Nosotros no somos carpetas, no somos partidos, nosotros somos madres buscadoras que seguimos buscando a nuestras hijas. No somos carpetas, somos familias rotas”

María del Carmen Gallardo, víctima de delito.