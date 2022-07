Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, previó que Estados Unidos quiera imponer sanciones ante las inconformidades por la política energética del gobierno de México en torno al T-MEC.

En entrevista con MVS Radio, Enrique de la Madrid consideró que tras las controversias anunciadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) seguirá en su misma postura y no rectificará, pues dijo “no es un gobierno que corrija”.

En este sentido, como una de las posibles consecuencias sería al imposición de aranceles a exportaciones mexicanas en productos como:

AMLO: No vamos a poner en negociación el dominio sobre el petróleo

¿Qué es lo que viene? Porque el gobierno no va a echar para atrás sus reglas en materia energética, no es un gobierno que corrige. El gobierno americano va a tener el derecho de poner aranceles a las exportaciones mexicanas donde crea que nos duele más. Podría ser a la exportación de petróleo, a jitomates y aguacates”

En este sentido, señaló que es muy probable que las sanciones por la política energética de AMLO se vean reflejadas en este mismo gobierno, dado que fue modificado al sistema de paneles para que “las resoluciones y sanciones también fueran más rápidas”.

Enrique de la Madrid expresó su desacuerdo con la política energética del gobierno de AMLO.

“Con el tema del T-MEC, siempre me ha parecido una malísima idea la política energética de este gobierno... la política económica, pero sobre todo, la energética es malísima”, señaló.

Al respecto, argumentó que no sólo es mala, sino también violatoria de la ley, de la Constitución mexicana y de los tratados internacionales, al grado de que 7 de 11 ministros de la SCJN consideraron que la Ley de la Industria Eléctrica era inconstitucional, pero el gobierno optó por seguir adelante con ella, agregó.

“Muchos argumentamos que no solo era mala, sino también violatoria de la ley, de nuestra Constitución y de los tratados internacionales. En el gobierno que no toma nada en serio (dice) “no, eso no es verdad”. Tan es verdad que hubo una acción de inconstitucionalidad en donde 7 de 11 ministros de la SCJN consideraron que la Ley de la Industria Eléctrica era inconstitucional. También, se les dijo es violatorio del TLC, les dio igual y se siguieron”

Enrique de la Madrid