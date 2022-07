Las elecciones 2024 están más cerca de lo que imaginamos; en julio de 2022 estamos a un año, 10 meses y días. En vista del proceso de sucesión adelantado , encuestas recogen que ya se han empezado a formar sólidas preferencias de la ciudadanía hacia unos y otros posibles presidenciables o candidatos a la Presidencia de la República.

Por ello, SDPnoticias a través de la empresa MetricsMx realiza desde hace varios meses un tracking diario de las intenciones del voto de los electores con respecto a posibles candidatos a suceder al presidente AMLO.

El tracking diario elaborado por MetricsMX consta de una sola pregunta: ¿por quién votaría usted en el 2024?, agrupando los posibles abanderados por cada partido o alianza. Así, se mide la intención del voto de:

Morena: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López

Alianza de oposición: Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Enrique De la Madrid Hurtado

Movimiento Ciudadano: Luis Donaldo Colosio, Samuel García y Enrique Alfaro

Otros simpatizantes de la 4T: Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco

Esta encuesta MetricsMx complementa el tracking diario publicado en SDPnoticias

La encuesta MetricsMx que se presenta a continuación complementa la información que arroja el tracking diario, tomando en cuenta a los pre candidatos mejor posicionados hasta ahora, los cuales se consideran en conjunto (sin el partido/coalición que pudieran representar).

Para esta encuesta MetricsMx de julio de 2022 se realizaron cuatro preguntas a una muestra representativa de electores en todo México; estas son:

De las siguientes figuras políticas, ¿de quién tiene MEJOR opinión? ¿Y de quién tiene PEOR opinión? ¿A cuál de las siguientes personas diría que conoce usted mejor o ha oído hablar más? De estos políticos, ¿quién quisiera usted fuera el presidente de México en el 2024?

Resultados, pregunta por pregunta, de la encuesta MetricsMx sobre los presidenciables

Los resultados de las cuatro preguntas de la encuesta MetricsMx de julio de 2022 se presentan a continuación:

1. De las siguientes figuras políticas, ¿de quién tiene MEJOR opinión?

Claudia Sheinbaum 26.6%

Luis Donaldo Colosio 19.9%

Marcelo Ebrard 17.8%

Gerardo Fernández Noroña 9.2%

Enrique de la Madrid 8.3%

Adán Augusto López 7.8%

Ricardo Anaya 6.0%

Margarita Zavala 4.4%

Total 100.0%

Encuesta MetrcisMx: De las siguientes figuras políticas, ¿de quién tiene mejor opinión? ( SDPNoticias)

2. ¿Y de quién tiene PEOR opinión?

Ricardo Anaya 21.9%

Enrique de la Madrid 19.5%

Claudia Sheinbaum 13.2%

Margarita Zavala 12.8%

Gerardo Fernández Noroña 12.0%

Adán Augusto López 9.0%

Luis Donaldo Colosio 6.8%

Marcelo Ebrard 4.8%

Total 100.0%

Encuesta MetrcisMx: ¿Y de quién tiene PEOR opinión? ( SDPNoticias)

3. ¿A cuál de las siguientes personas diría que conoce usted mejor o ha oído hablar más?

Claudia Sheinbaum 26.4%

Marcelo Ebrard 21.6%

Luis Donaldo Colosio 12.2%

Gerardo Fernández Noroña 11.7%

Adán Augusto López 7.8%

Enrique de la Madrid 7.8%

Ricardo Anaya 7.8%

Margarita Zavala 4.7%

Total 100.0%

Encuesta MetricsMx: ¿A cuál de las siguientes personas diría usted que conoce mejor o ha oído hablar más? (sdpnoticias)

4. De estos políticos, ¿quién quisiera usted fuera el presidente de México en el 2024?

Claudia Sheinbaum 25.0%

Marcelo Ebrard 21.8%

Luis Donaldo Colosio 13.7%

Gerardo Fernández Noroña 10.9%

Enrique de la Madrid 8.7%

Margarita Zavala 7.8%

Ricardo Anaya 6.3%

Adán Augusto López 5.8%

Total 100.0%

Encuesta MetricsMx: De estos políticos ¿Quién quisiera usted que fuera el presidente de México en el 2024? (sdpnoticias)

En blanco y negro los presidenciables a julio de 2022: Análisis de los resultados de la encuesta MetricsMx

De los ocho presidenciables que destacan rumbo a las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum es de quien mejor opinión se tiene en general (26%), de quien más se ha oído hablar (26.4%) y a quien más porcentaje de encuestados la desean ver como presidente en el 2024 (25%). La actual jefa de gobierno de la CDMX, no obstante, es también la que arrastra una de las peores opiniones (13.2%) por parte de los entrevistados. En otras palabras, a quien el saldo de positivos vs negativos no le ayuda.

Claudia Sheinbaum cuenta con el mayor porcentaje de conocimiento entre la población mexicana, también mayor intención del voto rumbo a la elección presidencial, mas carga un importante lastre de opiniones negativas por un sector del electorado que deberá buscar reducir para hacerse del triunfo en las elecciones 2024.

Marcelo Ebrard aparece en segundo lugar por cuanto a intención del voto (21.8% de los encuestados contestaron que él es quien quisieran ver como presidente). También en segundo sitio por cuanto a opiniones positivas de los encuestados (17.8%) y segunda posición por cuanto a conocimiento del electorado (21.6%).

Si bien Marcelo Ebrard va ligeramente rezagado con respecto a Claudia Sheinbaum en la intención del voto para las elecciones 2024 a la Presidencia de México, la ventaja que tiene es que prácticamente no cuenta con opiniones negativas (4.8%). Dicho de otro modo, estas le restan muy poco al momento de considerarlo como posible candidato.

El caso de Luis Donaldo Colosio, como ya se visualizaba en el tracking diario, es interesante. El alcalde de Monterrey es quien se coloca como el segundo con mejor opinión entre el electorado (19.9%) y con muy pocos negativos (6.8%).

Sin embargo, se ubica en tercer lugar por cuanto a niveles de conocimiento entre la población (12.2%), así como en intención del voto para las elecciones 2024 a la Presidencia de México (13.7%). Dicho de otro modo, Colosio Riojas deberá hacerse de mayor conocimiento entre el electorado para ser más competitivo.

El resto de las figuras políticas sobre las que se le inquirió al electorado debe trabajar mucho por cuanto al conocimiento que se tiene de ellos, así como por cuanto a sus negativos para poder ser aspirar a una posición finalista en la carrera presidencial.

Por supuesto cuando inicien las campañas formales no estarán compitiendo todas estas figuras política. Todo apunta a que la coalición conformada por Morena y partidos afines se tendrá que decantar entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard (Gerardo Fernández Noroña aparece, mas en un lejano lugar comparativamente hablando).

En el caso de Movimiento Ciudadano (si va solo como partido) es bastante transparente: Luis Donaldo Colosio sería competitivo (más si se trabaja en su conocimiento entre la población).

Marcelo Ebrard, de emigrar hacia MC, también, sin lugar a dudas resultaría en ese caso en una fuerte batalla contra Claudia Sheinbaum. Cualquier otro abanderado por Movimiento Ciudadano prácticamente aseguraría el registro del partido.

La debilidad sigue observándose en el ámbito de la alianza opositora. Suponiendo que esta continúe unida y sea representada por alguno de los siguientes candidatos: Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Enrique De la Madrid Cordero (o cualquier otra), forzosamente se requerirá trabajar en conjuntar los apoyos ciudadanos hacia el PRI, PAN y PRD para que dicha figura sea competitiva frente a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y/o Luis Donaldo Colosio.

La única excepción al escenario anterior sería que Marcelo Ebrard fuese el candidato de la coalición opositora, en cuyo caso podría vencer en las urnas tanto a Luis Doonaldo Colosio Riojas como a Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, decir que si Gerardo Fernández Noroña es postulado por el PT (eso es, que ese partido vaya solo a las urnas), este abanderado sin duda aseguraría el registro del partido. No obstante, en estos momentos no derrotaría ni a Sheinbaum ni a Ebrard ni a Colosio en los comicios, mientras que sí le restaría votos a quien fuese el abanderado o abanderada de Morena.

Metodología de la encuesta MetricsMx de julio de 2022 sobre presidenciables

La encuesta MetricsMx es telefónica con robot, fue realizada el 4 y 5 de julio de 2022 a mil 400 mayores de edad residentes de México. Se enviaron las preguntas vía mensaje pregrabado que contestó el entrevistado en su teclado telefónico.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral del 17 de junio de 2022. Para la encuesta MetricsMx se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y escolaridad del Censo de Población y Vivienda del 2020 del INEGI y de género y edad de la lista nominal del INE del 17 de junio de 2022.

Las estimaciones de la encuesta MetricsMx de julio de 2022 sobre presidenciables tienen un margen de error máximo de +/-2.62% y un nivel de confianza del 95%.