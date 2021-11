En 10 años, más de 70 mil migrantes víctimas de tráfico y secuestro en México

En los últimos 10 años, más de 70 mil migrantes fueron víctimas de tráfico de personas y secuestro en México, de acuerdo con un informe publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ).

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2020, periodo que abarca el informe especial, también los operativos contra el tráfico de migrantes aumentaron, en promedio, 600% .

Mientras que los estados con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; y la mayoría de los migrantes afectados son de:

Una de las principales ausencias que destaca la CNDH es que México no cuenta con un Protocolo Homologado de Actuación especializado que garantice prevenir estos delitos contra migrantes.

Ni con medidas de asistencia, protección y seguridad a las víctimas, por lo que emitió 13 propuestas generales y 44 propuestas particulares para que las autoridades mexicanas emprendan acciones precisas.

Entre las propuestas generales ubicaron la urgente necesidad de garantizar la seguridad pública, prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar los delitos que lleguen a cometerse.

Acerca de las específicas, al Instituto Nacional de Migración le pide que adopte mayores medidas para facilitar el ingreso y tránsito de las personas migrantes de forma regular.

Lo anterior para que no recurran a vías clandestinas y se reduzca el riesgo a ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos y fomentar la denuncia.

El “ informe especial sobre el estado que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020″ evaluó las acciones de autoridades migratorias.

Además, las encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro.

La CNDH también realizó la Primera Encuesta Nacional en 48 Estaciones Migratorias sobre las Condiciones de Viaje en México 2021 y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estuvo a cargo del apartado sobre el tráfico ilícito de migrantes.

En el documento, la Comisión compartió el testimonio de un migrante que fue víctima de trata de personas al pasar por México.

El hombre contó que un compañero lo vendió; y que él salió de su país huyendo porque mataron a su padrastro y a su primo, por no querer colaborar con “los mareros”.

Inició su camino a Estados Unidos porque su madre vive en Boston pero en Tapachula, Chiapas , en agosto de 2019, un día lo subieron a una camioneta azul, le taparon los ojos y lo llevaron a una casa.

“Ahí me quitaron todo, me amarraron y había como 80 personas más. Me pidieron el contacto de mi mamá, le hablaron para decirle que me iban a matar si no les daba 10 mil dólares”.

migrante