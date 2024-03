Elecciones 2024: La Iglesia católica exhortó este domingo 10 de marzo de 2024 a candidatos por la presidencia a que se comprometan por la seguridad de México.

A través del editorial del semanario Desde la Fe, el Episcopado Mexicano insto a que los 3 aspirantes firmen el llamado Compromiso Nacional por la paz, elaborado por esta institución religiosa.

Previo al inicio de las campañas políticas la Iglesia Católica pidió orar para un buen desarrollo del proceso electoral transcurra, así como otra petición especial a sus feligreses.

Mediante una publicación de distribución religiosa, la Iglesia católica pidió a las dos candidatas y candidato por la presidencia, a que se comprometan de verdad a buscar la seguridad de México previo a las elecciones 2024.

Señalaron que los aspirantes tienen la oportunidad de “marcar la diferencia”, así como dejar un legado para las generaciones venideras con este proceso electoral.

Y es que la Inglesa Católica pidió a Xóchil Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, a que firmen el “Compromiso Nacional por la paz”.

Manifestaron que la firma de estos compromisos no deben representar un mero acto simbólico, sino como una responsabilidad para con los mexicanos que les brindaran su confianza a través del voto.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que no se debe jugar con la paz como propaganda de campaña, pues esta debe ser el objetivo primordial para nuestra sociedad.

Esto con el objetivo de buscar el bien como sociedad, y dejar de lado solo el bien político.

“Las candidatas y el candidato a la presidencia tienen la oportunidad de marcar la diferencia y dejar un legado positivo para las futuras generaciones al sumarse y firmar el “Compromiso Nacional por la paz“, no como un acto simbólico, sino como un compromiso serio y tangible con el bienestar de nuestro país. La paz no puede ser un mero eslogan de campaña, sino un objetivo prioritario que guíe estrategias, acciones y decisiones, un objetivo que además nos llama a todos los que conformamos la sociedad y que no queda únicamente como un deber político”