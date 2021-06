Elecciones 2024: AMLO enlista posibles candidatos de la oposición

Con tono de burla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enlistó las posibles opciones de candidatos de la oposición para las elecciones de 2024.

Entre los posibles candidatos de la oposición según AMLO figuran:

Claudio X. González es un empresario fundador de organizaciones como “Sí por México”, “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, “Mexicanos Primero”, entre otras.

El empresario ha sido uno de los adversarios más presentes en los ataques contra AMLO desde sus organizaciones como en redes sociales.

Margarita Zavala es abogada y política, esposa del expresidente Felipe Calderón.

En las pasadas elecciones presidenciales de 2018, Margarita Zavala participó como candidata independiente, pero se retiró de la contienda antes de la jornada electoral.

En las recientes elecciones del 6 de junio, Zavala resultó electa para la diputación federal del Distrito 10 de la alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX por el PAN.

Gabriel Quadri es un político, ingeniero Civil y economista que ha militado en los partidos Nueva Alianza y PAN.

Quadri participó como candidato a la presidencia de la república en 2018.

En las pasadas elecciones del 6 de junio, Quadri resultó electo como diputado federal del distrito 23 por el PAN.

Diego Fernández de Cevallos, también conocido como “El Jefe Diego”, es un político afiliado al PAN.

Fernández de Cevallos se ha desempeñado como diputado federal, senador y candidato presidencial en 1994.

Tras permanecer alejado de la política durante un tiempo, Diego Fernández de Cevallos abrió su cuenta de Twitter y desde entonces ha sido constante en sus críticas hacia el gobierno de AMLO.

Miguel Ángel Osorio Chong es un político de ascendencia china perteneciente al PRI.

De 2005 a 2011, Osorio Chong se desempeñó como Gobernador de Hidalgo. Además fue diputado federal de 2003 a 2005.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong fungió como secretario de Gobernación.

Carlos Loret de Mola es un periodista que perteneció durante muchos años a las filas de Televisa.

En la actualidad, Loret de Mola es columnista de El Universal y conductor radiofónico. Además de ser parte del proyecto Latinus.

Carlos Loret de Mola se ha distinguido por sus críticas y trabajo periodístico contra la administración de AMLO.

León Krauze es un periodista, conductor y escritor mexicano, hijo de Enrique Krauze.

León Krauze es columnista de El Universal y el Washington Post, además de ser colaborador de diferentes medios nacionales e internacionales.

Recientemente, León Krauze criticó a AMLO por atacar a los periodistas que examinan las acciones de su gobierno.

Héctor Aguilar Camín es un periodista y escritor, quien ha ocasionado polémica por algunos pronunciamientos y declaraciones.

Recientemente, Aguilar Camín previó que AMLO perdería las elecciones de 2021 y la revocación del mandato en 2022 por “pendejo petulante”.

En su conferencia matutina de este 16 de junio, AMLO consideró que a falta de un candidato, la oposición podría contemplar crear un “nuevo personaje”.

Cuando se quiere vender un detergente, ejemplificó, “con mucha publicidad se engaña de que es el que acaba con lo sucio, con la cochambre”.

El presidente AMLO expresó que no quisiera estar en el lugar en la se encuentra la oposición.

“No quisiera estar en sus zapatos, pero que le echen ganas. Sí se puede”, añadió.

AMLO aseguró que los partidos políticos de oposición no tienen candidatos para competir por la presidencia en las elecciones de 2024.

AMLO indicó que los partidos de oposición no cuentan con candidatos aptos pongan en riesgo la continuación de la cuarta transformación

“Con todo respeto a nuestros adversarios, están muy menguados. No tienen personas con prestigio; no tienen gente honesta; no tienen gente íntegra; no tienen gente que le tenga amor al pueblo”

AMLO