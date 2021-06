Elección 2021: ¿Qué medidas sanitarias me ofrecerá el INE en la casilla para decidir salir a votar?

El domingo 6 de junio serán las elecciones intermedias en las que se elegirán

15 gubernaturas

500 diputaciones

30 renovaciones de congresos

Mil 923 presidencias municipales

2 mil 57 sindicaturas

14 mil 222 regidurías

204 concejalías

431 cargos auxiliares

en todo el territorio nacional y se instalarán 163 mil 244 casillas en todo el país.

Debido a la pandemia por Covid-19 existen dudas sobre si acudir a las casillas a votar por miedo a el contagio.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) instauró varias medidas sanitarias para garantizar la seguridad y salud de los votantes durante la jornada electoral.

¿Cuáles son las medidas sanitaras que ofrecerá el INE en las casillas?

El INE, con la campaña “Votar es seguro” afirma que garantizará la seguridad y salud de los votantes durante la jornada electoral del 6 de junio en las casillas con las siguientes medidas

Desinfección frecuente de todas las superficies

Uso de gel antibacterial a base de 60-70% de alcohol

Sana distancia

Además, el uso de cubrebocas es obligatorio pero el INE recomienda usar un segundo cubrebocas para acudir a las casillas, además de llevar un bolígrafo propio para marcar las boletas.

Por otra parte, el INE informó que se implementará una estrategia de cero contacto con la ciudadanía en las casillas, lo que quiere decir que la credencial para votar no será tocada por nadie además del propietario.

Para que el funcionario de casilla pueda buscar en el padrón electoral a una persona, ésta solo deberá mostrar la credencial para votar o ponerla sobre la mesa, sin entregarla.

También señaló que la tinta indeleble que se aplica en el pulgar es antiséptica, por lo que no existe riesgo de contagio por la aplicación de la misma.

No habrá cortinilla en las casillas

El INE informó que durante la jornada electoral, no habrá cortinillas en las casillas para evitar una superficie de múltiple contacto que podría ser un desencadenante de nuevos contagios de Covid-19.

Sin embargo, aseguró que el voto seguirá siendo libre y secreto , pues se evitarán las aglomeraciones dentro de los módulos.

Otro de los puntos de la estrategia sanitaria del INE es que los votantes ingresarán a las casillas de votación de dos en dos y los módulos estarán siempre ventilados.

Para garantizar la sanidad dentro de las casillas, todas las superficies serán desinfectadas luego de que cada votante haya pasado además de que se ofrecerá gel antibacterial a la entrada y salida para romper las posibles cadenas de contagio.

Es importante señalar que el uso de cubrebocas en las casillas es obligatorio y no podrá ingresar nadie que no lo porte correctamente. Si por alguna razón, alguien no llevara cubrebocas, los funcionarios de casilla le otorgarán uno.