Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que prefiere a Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, como candidato de Morena para las elecciones 2024.

A poco más de un año de las elecciones 2024, donde se decidirá quién toma el lugar del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Elba Esther Gordillo habló de los posibles candidatos de Morena y señaló a Marcelo Ebrard como su mejor opción.

Además, indicó que de Claudia Sheinbaum no sabe nada más allá de cómo ha manejado el gobierno de la CDMX y las condiciones actuales del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La ex líder sindical señaló que aunque no tiene “gallo ni gallina” para la presidencia del país, de entre los aspirantes más fuertes de Morena, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, prefiere al canciller.

En ese sentido, Elba Esther Gordillo mencionó que el canciller cuenta con su estima y respeto; pues durante décadas ha trabajado con él, por lo que reconoce sus logros y trayectoria, además indicó que Marcelo Ebrard también es su amigo.

Mientras que en el caso de Claudia Sheinbaum, dijo que no conoce nada de ella, pero sí conoce cómo está el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) , el cual dirige, y las condiciones del Metro capitalino; el cual ha presentado diversos problemas en los últimos meses.

“Marcelo Ebrard cuenta con mi estima con mi respeto, es mi amigo, nunca se niegan a los amigos, cuando menos yo no, reconozco que es un hombre de Estado, me tocó hacer muchas cosas con él desde los 90, no hay que olvidar la trayectoria, en dónde estaba”

Elba Esther Gordillo