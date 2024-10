El ex panista Felipe Calderón publicó un polémico mensaje sobre Claudia Sheinbaum por su toma de protesta como presidenta de México, la cual se lleva a cabo en este momento en el recinto de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México (CDXM).

De forma paralela al sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue declarado culpable en Estados Unidos por cinco cargos relacionados con el narcotráfico y falsedad de declaraciones.

Sin embargo, Felipe Calderón ha guardado silencio sobre este tema, hecho por el que, durante sus últimos días de gobierno, López Obrador instó al ex panista a ofrecer una larga explicación sobre el nombramiento de Genaro García Luna como secretario federal.

Sin embargo, en el marco de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, Felipe Calderón decidió hacer uso de sus redes sociales.

Felipe Calderón le envió un mensaje a Claudia Sheinbaum por su toma de posesión, proceso que en este momento se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. En ese sentido, el ex panistas dijo enviarle buenos deseos a la primera presidenta de México.

En el mismo mensaje, Calderón dijo esperar una etapa de reconciliación y reconstrucción de instituciones:

“Hoy toma posesión como Presidenta. Deseo sinceramente que le vaya bien. Que sea auténtica jefa del Estado, y no sólo lideresa de una facción. Que gobierne para todos y comience una etapa de reconciliación, de reconstrucción de instituciones, de respeto al medio medio ambiente y se fortalezca un Estado democrático y de Derecho en México”

El tema de Genaro García Luna fue abordado por AMLO en su conferencia mañanera del 26 de septiembre, en la cual le pidió a Felipe Calderón romper el silencio en torno a la designación de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública.

En primera instancia, el presidente fue cuestionado sobre si le parecieron suficientes los 20 años de sentencia en la cárcel que solicitó la defensa del ex secretario federal en el sexenio de Felipe Calderón; “hay que esperar”, respondió López Obrador.

“Vamos a esperar. No tengo yo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptado que sí hay culpabilidad. Entonces ya lo que van a decidir es otro asunto”

Sin embargo, hizo una acotación para pedirle una explicación a Felipe Calderón por este caso:

“Debería de informar, que no ha dicho nada Felipe Calderón. ¿Cómo fue que lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó? O sea, toda la relatoría. El pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos 6 años. Un informe. Si el sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando. Si es culpable o no es culpable. Pero un escrito amplio, lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer como sentencia”

AMLO