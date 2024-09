Felipe Calderón, ex presidente de México, dijo que los cárteles dominan más del 50 por ciento del territorio mexicano y no solo en cuanto narcotráfico sino que están sustituyendo al Estado.

Así lo dijo al recordar que no solo negocian con drogas sino que cobran derecho de piso convirtiéndose en una especie de impuesto que los hace equipararse, de alguna manera, al gobierno.

Es decir, “el Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico… está convirtiendo a nuestra región en una región de narco estados… el crimen organizado está sustituyendo al Estado…”, dijo Felipe Calderón desde España

“Ustedes medirán que es muy lucrativo comprar y vender drogas… hay algo más lucrativo que eso… cobrar rentas, es decir para pedir derecho de piso, protection racket, era la que hacía la mafia siciliana, en Chicago, etcétera, eso está ocurriendo en América Latina, está ocurriendo ya no en pequeñas comunidades sino en regiones completas. El Pentágono calculaba hace tres años que el territorio mexicano estaba en un 35 por ciento dominado por crimen organizado, yo creo que es mucho más de la mitad ahora, donde quien manda no es el Estado Mexicano, no es pueblo mexicano, es en unos lado el Cartel de Sinaloa, en otros el del Golfo, en otros el Cartel Jalisco Nueva Generación… incluyendo… las fuerzas armadas… no incorruptibles…”

Felipe Calderón. Ex presidente de México