México. - El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón declinó a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así lo informó en un comunicado.

Tras la destitución del magistrado José Luis Vargas, Reyes Rodríguez Mondragón fue nombrado como presidente del TEPJF, por decisión de 5 magistrados de 7.

Sin embargo, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón declinó a la presidencia del TEPJF y reconoció que lo designaron sólo 5 magistrados y estuvieron ausentes 2.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón destacó que en una decisión así deben participar todos los integrantes del TEPJF y por ello, se requiere de nueva una elección para elegir al presidente del Tribunal Electoral.

Reyes Rodríguez Mondragón reconoció que en el TEPJF se vive una crisis y propuso la creación de una comisión de reconstrucción institucional.

El pasado 5 de agosto, el TEPJF entró en conflicto, 5 magistrados decidieron destituir al magistrado José Luis Vargas como presidente del TEPJF.

En esa misma sesión, de inmediato, se nombró al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF.

Sin embargo, en la sesión no estuvieron presentes el magistrado José Luis Vargas, ni la magistrada Mónica Soto.

Tras la sesión, José Luis Vargas acusó que se trató de un “golpe” contra él, declaró nula su destitución y se siguió autodenominando como presidente del TEPJF.

Ante la crisis en el TEPJF, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró que la permanencia de José Luis Vargas ya no es viable y debería dar paso “a un lado”.

“La permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable, no hay condiciones para que el siga en él siga en el cargo (…) Me parece que con realismo y responsabilidad debería dar un paso a lado”.

Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN