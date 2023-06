El canciller Marcelo Ebrard aseguró que nunca ha expresado su desacuerdo con que el método de la encuesta se use para la elección de la candidatura presidencial de Morena, porque a la fecha no conoce cómo se implementará.

En un evento celebrado en Monterrey, Marcelo Ebrard sostuvo que Morena y sus aliados del Partidos y del PT tienen la obligación de fortalecer el proceso de selección del candidato a la presidencia de México.

“Yo nunca he dicho que no estoy de acuerdo, lo que he dicho es que el movimiento en el que estamos Morena, más el Verde más el PT, tiene la obligación, para fortalecerse, de hacer un proceso abierto que salga bien”

Marcelo Ebrard. Titular de la SRE