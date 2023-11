La diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, regañó a empresarios y legisladores que no tienen claro que la jornada de 40 horas laborales a la semana ya es un dictamen.

En el foro de Parlamento Abierto sobre Días de Jornada y Descanso Laboral, Susana Prieto Terrazas, impulsora de la reducción de jornada laboral a 40 horas semanales, lanzó algunas aclaraciones para los ponentes que representan a empresarios.

Asimismo, recalcó que los trabajadores de México ya han hablado y están a favor de que se aumente a dos días de descanso por semana, o bien, se reduzca de 48 a 40 horas la jornada laboral.

Susana Prieto Terrazas se lanza contra empresarios que aseguran que han sido buenos con trabajadores

Durante el Parlamento Abierto sobre la reducción de jornada laboral en México, algunos representantes del sector empresarial señalaron que reducir las horas de trabajo semanales no es bueno para la industria y que no existe mano de obra para cubrir los 2.5 millones de vacantes que se abrirían.

Además, aseguraron que en los últimos años los empresarios se han portado accesibles con los trabajadores al ampliar el número de vacaciones por año, aumentar el salario y la pensión, así como el terminar con la contratación por outsourcing.

Ante estos señalamientos, la diputada Susana Prieto Terrazas se mostró molesta al asegurar que durante las 4 sesiones de Parlamento Abierto que han realizado no se ha logrado una relación obrero-patronal con sentido humano.

Aseguró que los representantes de empresarios ignoran a las y los trabajadores que han expuesto los motivos por los que buscan la reducción; además de que, enfatizó, los empresarios no han hecho más que acatar las imposiciones de los legisladores en beneficio de los trabajadores.

En ese sentido, refirió que no fueron los empresarios quienes “llamaron a un diálogo social” para aumentar las vacaciones, que durante 36 años solo aumentaban 2 pesos por día el salario mínimo, y recordó que el outsourcing no se ha sido plenamente erradicado.

“Nada más falso que la eliminación del outsourcing, 33 mil 500 quejas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de empresas que siguen trabajando bajo ese esquema en este país. Las vacaciones, pues si se las impusimos (...) Los salarios duraron 36 años aumentándolo 2 pesos diarios, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece los mínimos, pero ustedes no pagan los máximos. ¿Por qué no tienen los 2 y medio millones de trabajadores que necesitan? Porque no quieren pagar mejor”. Susana Prieto Terrazas

Igualmente, refirió que si en México existe gran número de empleados en la informalidad, es porque los empresarios no quieren dar buenos salarios, y que en ese rubro, al menos obtienen ganancias para sus necesidades básicas diarias, las cuales prefieren sobre la seguridad social.

Susana Prieto Terrazas señaló como “ofensivo” que empresarios solo hablen de ganancias

Con respecto a los datos proporcionados por representantes empresariales, la diputada de Morena compartió que durante las diferentes sesiones de Parlamento Abierto se han enfocado en dar datos sobre ganancias y pérdidas monetarias.

En ese sentido, dijo que le parece “ofensivo” que sus monólogos estén en la misma línea sobre las necesidades de las empresas , y que no se preocupen por argumentos sobre trabajadores enfermos, accidentados, o estresados en el país.

“Todos los representantes de patrones han venido aquí a decir que para aprobar la iniciativa requerimos de un diálogo social donde ellos vienen a establecer monólogos, a traer cantidades, a decir de ganancias, de productividad, educación, de que necesitan. Necesitan, necesitan, pero todo sobre sus ganancias” Susana Prieto Terrazas

Jornada laboral de 40 horas semanales ya es dictamen, recuerda diputada

Tras aclarar que el apoyo a los trabajadores no es circunstancial, y por las próximas elecciones 2024, pues la diputada Susana Prieto Terrazas ha fungido como abogada laboral en favor del trabajador desde años atrás, recordó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas no es una iniciativa.

La diputada morenista consideró necesario hacer esa aclaración porque, a su parecer, los argumentos y aportaciones de empresarios y algunos legisladores apuntan al proyecto como “iniciativa”.

Sin embargo, subrayó: “es un dictamen, ya pasó a la Comisión de Puntos Constitucionales, ya todas las facciones parlamentarias, a excepción del PAN que votó en abstención, votaron a favor”.

Además, compartió que los Parlamentos Abiertos se realizaron para que la SCJN no regresará la reforma constitucional por no socializar el proyecto , no obstante, refirió que “aquí no estamos viendo si la vamos a aprobar o no, ya está en mesa directiva para pasar al pleno de la Cámara de Diputados y ser votada”.

En todo caso, dijo, será en el Senado de la República en donde se discutan los cambios y puntualizaciones del dictamen, y reiteró que las y los trabajadores mexicanos están a favor de la jornada laboral de 40 horas.