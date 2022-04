La diputada Edna Díaz acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de poner “en riesgo su vida”, durante el debate de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados.

Luego de que la diputada Edna Díaz fuera “exhibida” por AMLO en su conferencia mañanera por su supuesto vínculo con el cabildero italiano Paolo Salerno, el PRD acusó a AMLO de ejercer violencia de género contra la legisladora integrante de su bancada.

Durante la discusión de la reforma eléctrica en el pleno de la Cámara de Diputados, Edna Díaz hizo responsable a AMLO de poner en riesgo su vida a través de su discurso de odio y de polarización, al exponer deliberadamente su imagen para “justificar su derrota” en el debate de la Reforma Eléctrica.

“Puso en peligro mi vida como lo pone constantemente a las mujeres de este país, lamento que usted señor presidente, utilice su investidura presidencial una vez más para violentar los derechos de las mujeres”, sentenció la diputada del PRD, Edna Díaz.

La diputada también recordó a AMLO que mientras él se “amuralla cobardemente en Palacio Nacional”, once mujeres mueren al día por mensajes como los que ella recibió; y mueren por violencia escrita, verbal y física.

“Yo no pedí, como ninguna mujer pide ser víctima de injurias, pero me voy a defender hasta las últimas consecuencias, porque defendernos es defender a las miles de mujeres mexicanas que no tienen la oportunidad de hablar o que han muerto en el intento”.

Edna Díaz