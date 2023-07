Diego Fernández de Cevallos salió en defensa de Xóchitl Gálvez y aseguró que a su mencionada fiesta de cumpleaños también asistieron morenistas cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Este miércoles 5 de julio, en la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, se efectuó una nueva lanzada en contra de Xóchitl Gálvez al exhibir un video en el que se muestra a la aspirante presidencial grabando desde una fiesta de cumpleaños de Fernández de Cevallos .

Es importante mencionar que en el video se aprecia a personajes como Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, así como a otros integrantes del PAN, PRI, PRD, además de empresarios y religiosos.

Cabe recordar que tal como lo indica el método de elección interna de Va por México, Xóchitl Gálvez ya se registró en la contienda.

Este 4 de julio, se sumó oficialmente a la lista personajes que se mantienen en la disputa por la candidatura presidencial de Va por México.

Con este proceso y su candidato electo en septiembre, la alianza opositora pretende vencer a Morena y arrebatarle la presidencia de México.

Lo anterior, mediante un método de elección muy parecido al del partido oficial, pues también habrá encuestas y recorridos por el país.

De momento, sólo hay tres aspirantes inscritos en el proceso de la oposición:

Xóchitl Gálvez: Diego Fernández de Cevallos asegura que morenistas cercanos a AMLO también asistieron a su fiesta de cumpleaños

Tras la nueva lanzada en contra de Xóchitl Gálvez, el panista Diego Fernández de Cevallos aseguró que así como la senadora del PAN, también asistieron políticos de Morena cercanos a AMLO.

Criticó que haya mencionado a Xóchitl Gálvez, pero no a los personajes cercanos que estuvieron en el festejo, por lo que bromeó con que quizás a ellos “no los contaminó”.

“TARTUFO volvió a cuestionar en su mañanera de hoy a XÓCHITL por haber asistido a una de mis fiestas, pero no mencionó a morenistas, MUY CERCANOS A Él, que también me acompañaron. Tal vez será porque a ellos no los contaminé. Jajajaja”, escribió en su cuenta de Twitter.

TARTUFO volvió a cuestionar en su mañanera de hoy a XÓCHITL por haber asistido a una de mis fiestas, pero no mencionó a morenistas, MUY CERCANOS A Él, que también me acompañaron. Tal vez será porque a ellos no los contaminé. Jajajaja. — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) July 5, 2023

¿Quiénes serían los políticos cercanos a AMLO que asistierona la fiesta de Diego Fernández de Cevallos?

En el video de la fiesta de Diego Fernández de Cevallos sacado del baúl de los recuerdos, se ve a personajes políticos vinculados a los partidos PRI y PAN como:

Carlos Salinas de Gortari

Felipe Calderón

José Antonio Meade

Fernando Gómez Mont

Juan Collado

Jorge Castañeda

Ricardo Anaya

Enrique Peña Nieto

Entre los asistentes que se aprecia en la grabación también se encuentra Porfirio Muñoz Ledo, del PRD, así como el cardenal Norberto Rivera.

De acuerdo con la propia Xóchitl Gálvez, a la fiesta de ‘Jefe Diego’ también asistieron Cuauhtémoc Cárdenas y la ministra Yazmín Esquivel.

Sin embargo, ni AMLO ni la presentadora de la sección mencionaron a estos últimos personajes al exhibir a Xóchitl Gálvez.