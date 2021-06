El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a los papás de México con motivo del Día del Padre.

Al culminar una gira de trabajo por Zacatecas, este 20 de junio, AMLO envió su felicitación a los papás durante su vuelo de regreso a la Ciudad de México.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, AMLO mandó un abrazo “fraterno y cariñoso” a todos los papás, así como a los que “se adelantaron en el camino”.

El presidente López Obrador señaló que este Día del Padre fue felicitado por sus hijos: José Ramón, Gonzalo Alfonso y Jesús Ernesto. Así como de su esposa, Beatriz Gutiérrez.

En este sentido, señaló que en ese momento sólo faltaba ser felicitado por su hijo Andrés Manuel.

“Yo tuve la dicha de que ya me felicitó José Ramón, Gonzalo Alfonso, falta Andrés Manuel, pero ya también me felicitó Jesús Ernesto y me felicitó Beatriz, estoy de a jefe de jefe, galán”

AMLO