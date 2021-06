La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, denunció la escasez de medicinas en México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La legisladora del PAN denunció la escasez de medicinas en el taller virtual “La recuperación de la pandemia de Covid-19 a través de una perspectiva de los derechos humanos. La contribución de los parlamentos”, que organizó la ONU.

Durante su participación en el taller de la ONU, Kenia López Rabadán explicó que en México hay una falta de medicamentos para niños con cáncer, y cuestionó qué puede hacer México para “ rectificar el rumbo ” así como otros países en situaciones similares.

“Hoy estamos en una discusión nacional muy lamentable, sobre la falta de medicamentos para niños con cáncer” Kennia López Rabadán. Senadora del PAN

Según Kenia López Rabadán, en el foro de la ONU, el Gobierno de México decidió no invertir en pruebas de Covid-19 y no usar cubrebocas. Además, acusó que la campaña de vacunación en el país no ha sido exitosa ya que sólo ronda en el 20 por ciento de los mexicanos.

“En México el gobierno ha decidido no invertir en pruebas de Covid-19, nunca pudimos contar con una inversión clara para que se supiera quién tiene esta enfermedad y quién no. El Ejecutivo Federal ha decidido no usar cubrebocas y ese es el mensaje público, verdaderamente complicado. No se ha tenido una vacunación exitosa, apenas estamos rondando el 20% de mexicanos vacunados” Kenna López Rabadán. Senadora del PAN

Aunado a esto, Kenia López Rabadán dijo en el taller de la ONU que México atraviesa por 3 grandes problemáticas, que son

Crisis económica

Crisis de salud

Violencia

Por último, Kenia López Rabadán cerró con que las mujeres sufren un impacto mayor de la violencia, ya que aumentó más de 50 por ciento en mayo de 2021, comparado con mayo de 2020.

AMLO reconoce que faltan 4 medicamentos para niños con cáncer

(Moisés Pablo / Moisés Pablo)

En la conferencia mañanera de este 29 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que falta adquirir 4 medicamentos para atender a los niños con cáncer, que no han sido comprados por el monopolio de las farmacéuticas .

AMLO indicó que el Gobierno de México no descansará hasta que se obtengan las medicinas y aseguró que los papás de niños con cáncer tienen derecho a manifestarse.

Según AMLO, muy pronto se normalizará la compra de medicinas en México, y adelantó que 2 de los medicamentos para niños con cáncer que faltan serán traídos desde Japón, donde se crearán de manera especial para el país.