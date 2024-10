La periodista Denise Maerker aseguró en Tercer Grado que el ex presidente “Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le dejó una bomba de tiempo a Claudia Sheinbaum”; esto porque señaló disputas internas en Morena.

Durante la emisión de Tercer Grado de ayer 23 de octubre transmitida por N+, Denise Maerker criticó la iniciativa para reafirmar la “supremacía constitucional y el poder reformador” de Morena en el Congreso de la Unión, con la cual se busca “blindar” reformas constitucionales como la reforma al Poder Judicial, y así reafirmar que la Ley de Amparo, suspensiones y acciones de inconstitucionalidad no proceden en este caso.

“Básicamente, leyendo lo que querían proponer era que no se pudiera discutir ni disputar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación nada que fuera una reforma constitucional”, explicó Denise Maerker quien agregó que esto incluye el proceso deliberativo, legislativo y con relativa votación.

“Es decir, que si hacías las cosas mal, con las patas, en un lugar que no corresponde pero tú tienes dos terceras partes del Congreso, puedes hacerlo como quieras” Denise Maerker

Denise Maerker dice que AMLO le dejó una bomba a Claudia Sheinbaum por la reforma al Poder Judicial

Denise Maerker aseguró que el gobierno de Claudia Sheinbaum inició con una bomba por la reforma al Poder Judicial; la periodista afirmó que no hubo suficiente espacio de negociación cuando fue aprobada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“A mí me parece que todo esto lo que nos está dejando ver es un inicio muy complicado para Claudia Sheinbaum”, dijo la periodista de N+, y continuó:

“Creo que el presidente (AMLO) le dejó una bomba, literalmente una bomba. La bomba no es solamente la reforma al Poder Judicial, es la forma y la prisa que le metió al tema, la falta de espacio de negociación que no se hizo con los jueces porque no se distinguió entre buenos, malos y corruptos sino simplemente esta forma generalizada de echarte a un grupo encima” Denise Maerker

Por su parte, la panelista Viridiana Ríos o Viri Ríos coincidió en que existen “fracturas internas en Morena” y diferencias de objetivos en el partido; explicó que mientras Claudia Sheinbaum busca mantener la gobernabilidad e incentivar la inversión extranjera, grupos como el que encabeza el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, buscan llevar al Congreso de la Unión “hasta sus últimas consecuencias”.

“Me preocupa pensar que esto vuelva a suceder en un futuro, me preocupa que va a haber tres años en los cuales va a haber un Congreso que no necesariamente le esté respondiendo de primera instancia a Claudia Sheinbaum, y me preocupa también cuáles pudieran ser los incentivos de un Noroña, de un Monreal, de un Ebrard incluso, pues con el poder que tienen y la posibilidad de que esto suponga un traspié para la presidenta” Viri Ríos

Denise Maerker señala a Morena como “trogloditas constitucionales” por supremacía constitucional en el Congreso

Denise Maerker insistió en decir que AMLO le dejó una bomba de tiempo a Claudia Sheinbaum; la periodista afirmó que se está “desconociendo al Poder Judicial”; esto por la iniciativa para reafirmar la “supremacía constitucional y el poder reformador” de Morena en el Congreso de la Unión.

La iniciativa impulsada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, junto con el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López busca “blindar” reformas constitucionales como la Reforma Judicial, y así reafirmar que la Ley de Amparo, suspensiones y acciones de inconstitucionalidad no proceden en este caso.

“Creo que hay un daño y que están poniendo a prueba a Claudia Sheinbaum con este tema, y desde luego creo que es una bomba que le deja Andrés Manuel López Obrador, una bomba de tiempo” Denise Maerker

La periodista explicó que las acciones de Claudia Sheinbaum están quedando totalmente opacadas por el tema de la reforma al Poder Judicial, pues dijo que los representantes de Morena en el Congreso de la Unión tienen otros objetivos; “las personas que López Obrador le puso en esos lugares la están boicoteando”, dijo.