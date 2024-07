La politóloga Denise Dresser negó que LatinUS participe en lavado de dinero con supuestas triangulaciones de dinero con empresa en Delaware, como informó Pablo Gómez el 3 de julio.

En entrevista para Gabriela Warkentin en Así las cosas, Dresser aseguró que la acusación del titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) convertiría a los colaboradores del medio en cómplices de dicho delito por el solo hecho de recibir un sueldo.

Asimismo, resaltó que, al hacer públicos los datos de los pagos que han recibido por su trabajo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está violando los derechos de ella y sus compañeros periodistas como Carlos Loret de Mola.

Denise Dresser aseguró que las acusaciones del titular de la UIF, Pablo Gómez hechas desde la mañanera del 3 de julio contra LatinUS son falsas.

Asimismo, resaltó que asegurar que LatinUS hace una triangulación de dinero desde una empresa en Delaware, Estados Unidos, es afirmar que la empresa tiene actividades de lavado de dinero , cosa que aseveró, no es cierta.

La politóloga además resaltó que, pese a que el gobierno de AMLO asegura que no se está acusando a los periodistas y colaboradores, los convierte en cómplices de un delito “por el simple hecho de cobrar un sueldo”.

Denise Dresser reiteró que el presidente ha mantenido una persecución política contra los críticos” y aseguró que no le bastó tener todo el control en los poderes Ejecutivo y Legislativo y ahora va por el Judicial.

“No le basta con haber ganado con 36 millones de votos, no le basta con tener todo el control del poder Legislativos y ahora van tras el Judicial; ahora también se trata de exhibir, amedrentar, perseguir a quienes hemos sido críticos constante”

Por otra parte, Denise Dresser compartió que interpondrá otra demanda contra el gobierno de AMLO ante el INAI por la violación de sus derechos desde su mañanera.

Además, reiteró que su demanda será con el objetivo de que el gobierno no abuse de su poder y persiga a los periodistas con la intención de inhibir la libertad de expresión.

“Uno tiene que litigar para defender derechos ciudadanos que son violados por el propio gobierno...interpondré una demanda ante el INAI con el mismo objetivo que es sentar un precedente con la esperanza de que la sociedad presione al gobierno a que no viole la ley, a que no abuse de su poder, a que no persiga a ciudadanos”

Denise Dresser