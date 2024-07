Pese a las presuntas investigaciones que atraviesa Latinus y Carlos Loret de Mola en México, el periodista presumió en su Instagram su visita al restaurante más caro de Barcelona.

Se trata de Disfrutar, un exclusivo restaurante ubicado en L’Eixample, en Barcelona, España, que Carlos Loret de Mola compartió a través de sus historia de Instagram, en medio de sus vacaciones.

Recientemente, se señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al periodista, su esposa, Latinus y otros más, y el propio Loret de Mola acusó persecución en su contra.

Carlos Loret de Mola visita el restaurante más caro de Barcelona

En redes sociales, Carlos Loret de Mola ha compartido parte de sus vacaciones por España, en donde ha recorrido diferentes museos, terrazas, calles y más, muchos de ellos enfocados al arte.

Sin embargo, su más reciente visita a un restaurante ha causado comentarios y algunas críticas, debido a que se trata de Disfrutar, uno de los restoranes más exclusivos del mundo.

El periodista compartió parte de sus degustaciones en el restaurante de Barcelona, destacado por su diseño inspirado en el Mercado del Ninot y en la historia y herencia del Mediterráneo.

Entre lo compartido por Carlos Loret de Mola destacan sus 4 platillos favoritos del restaurante calificado como el segundo mejor del mundo y que cuenta con tres Estrellas Michelin.

No obstante, su visita también ha causado polémica, pues para tener acceso al restaurante puedes reservar con hasta 290 días de anticipación, y los precios son señalados como elevados.

Los precios van desde los 290 euros por persona (5 mil 695 pesos mexicanos) para un menú ‘Disfrutar Classic’, o bien mil 050 euros (20 mil 622 MXN) para una persona que prefiera la oferta gastronómica ‘Mesa Viva’.

En el restaurante también se ofrece maridaje de vinos que costaría 165 euros por persona , es decir, alrededor de 3 mil 240 pesos mexicanos (MXN).

Carlos Loret de Mola visita exclusivo restaurante en Barcelona (especial)

Carlos Loret de Mola se va de vacaciones por 60 días

Desde el pasado 19 de junio, Carlos Loret de Mola anunció que tomaría unas vacaciones de 60 días en Latinus, medio de comunicación señalado como “opositor” al actual gobierno de México.

El periodista compartió que sus vacaciones terminarían con el verano, y que posteriormente regresaría a su noticiero en la plataforma digital que ha “destapado” la corrupción de la 4T.

Sin embargo, a unos días de su anuncio se dio a conocer que desde la UIF supuestamente se realiza una investigación en contra del periodista, el medio para el que trabaja, su esposa, y otros personajes.

Ante la situación, Carlos Loret de Mola acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ejercer una persecución política en su contra, como venganza a sus exhibiciones de la corrupción de sus hijos.

No obstante, el presidente AMLO afirmó que él no ordenó tal investigación e incluso adelantó que el titular de la UIF, Pablo Gómez, aclararía que no existe tal proceso en contra de Carlos Loret de Mola.