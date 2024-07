Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, reaccionó ante la confirmación de la investigación en contra de LatinUs por corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la investigación contra el medio en el que colabora Carlos Loret de Mola “no es un asunto político”, sino de un mal manejo de recursos.

Asimismo, resaltó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez, compartió que la investigación activa desde 2021 es contra la empresa LatinUs y no contra el periodista Carlos Loret de Mola .

“Entiendo que es a LatinUs más que al periodista Loret de Mola. La UIF tiene una función que es, en este y otros casos, que donde encuentre irregularidades hacer la investigación y presentarlo a la Fiscalía General de la República” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum: UIF encontró irregularidades en financiamiento de LatinUs

La virtual presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la investigación a LatinUs por parte de la UIF se debe a que encontró irregularidades en su financiamiento.

Resaltó que la investigación muestra que LatinUs estaría obteniendo financiamiento ilegal de la venta de medicamentos por parte de empresas que forman parte del consorcio con el mismo nombre.

Claudia Sheinbaum resaltó que la venta de medicamentos a través de la obtención de contratos irregulares, directos o indirectos, con gobiernos estatales, así como con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Lo que encuentra la UIF por lo que explica Pablo Gómez, es que en el primer caso se utiliza financiamiento de la venta de medicamentos para el financiamiento de este canal pero que hay irregularidades en este financiamiento” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que esta investigación fue iniciada por la UIF debido a los descubrimientos sobre las finanzad de LatinUs pero no está relacionado a un “asunto político”.

“Es la investigación que ha hecho la UIF, entonces no es un asunto político, es un auto sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas” Claudia Sheinbaum

La virtual presidenta reiteró que la investigación no es una persecución por un asunto político y aseveró que “si no hubiera estos malos manejos no habría ningún problema”.

UIF confirma investigación contra LatinUs; Claudio Ochoa rechaza acusaciones contra el medio

Luego de que Pablo Gómez confirmara la investigación contra LatinUs por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita, el medio rechazó las acusaciones.

Claudio Ochoa Huerta, presentador de un noticiero en LatinUs, respondió ante las acusaciones que se realizaron en contra del medio hoy 3 de julio.