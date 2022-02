Daniel Chávez Morán, de Grupo Vidanta, tendría un proyecto autorizado en el Mar de Cortés

El empresario Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta y supervisor honorífico del Tren Maya, sí tiene contratos con el gobierno de AMLO.

En la mañanera del 14 de febrero AMLO aseguró que no tenía ninguna relación de negocios con Daniel Chávez Morán.

Una columna de Mario Maldonado en El Universal revela que Grupo Vidanta de Daniel Chávez Morán tiene un contrato para el Aeropuerto Internacional del Mar de Cortés.

En tanto, el analista de datos Jorge García Orozco compartió en Twitter una página en Internet que avalarían que AMLO y Daniel Chávez Morán sí tienen una relación de negocios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) autorizaron un negocio con Grupo Vidanta, de Daniel Chávez Morán.

El columnista Mario Maldonado escribió ayer que Grupo Vidanta, a través de los complejos hoteleros The Grand Mayan y Mayan Palace, tiene un proyecto en el Aeropuerto Internacional del Mar de Cortés.

Grupo Vidanta, de Daniel Chávez Morán, administraría un punto de acceso vacacional a Puerto Peñasco, en Sonora .

El analista de datos Jorge García Orozco comprobó que en internet hay información que puede acreditar que AMLO y Daniel Chávez Morán sí tienen una relación de negocios.

Una de las pruebas es este link de Proyectos México proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/871-aeropuerto-del-mar-de-cortes/ , donde se puede leer que Grupo Vidanta, de Daniel Chávez Morán, es parte de un “holding de compañías”.

La relación entre AMLO y Daniel Chávez Morán salió a la luz por el conflicto de la casa de Houston de José Ramón López Beltrán.

AMLO aceptó que su hijo José Ramón López Beltrán es abogado de KEI Partners, una empresa de Karla Wiedemann, Érika Chávez e Iván Chávez; los dos últimos hijos de Daniel Chávez Morán.

AMLO dijo que eso no representa un conflicto de interés porque Daniel Chávez Morán es supervisor honorífico del Tren Maya y además es parte del los integrantes del consejo asesor de empresarios de Presidencia.

“Daniel Chávez, que me ayuda como supervisión, honorífico, en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, ese de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo”.

AMLO