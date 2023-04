Cuauhtémoc Cárdenas, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), recibió la presea Sor Juana Inés de la Cruz; después fue entrevistado y respondió que ve aún mucha desigualdad en México.

La Universidad del Claustro de Sor Juana entrevistó a Cuauhtémoc Cárdenas después de recibir un reconocimiento por ser uno de los impulsores de la democracia en México. Entonces expresó su postura sobre el momento actual del país.

“Hay mucha desigualdad todavía”, dijo el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, no es la primera ocasión que expresa malestar por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cuauhtémoc Cárdenas también respondió sobre la iniciativa de ley de Ciencia y Tecnología, con la cual se busca promover el derecho a la ciencia, a través de repositorios, una red de cómputo científico, entre otras posibilidades.

“No conozco la iniciativa en detalle, no la he leído, lo voy a hacer para poder dar una opinión informada, pero me parece que más allá de fusiones o no fusiones burocráticas, estas actividades deben recibir una efectiva prioridad y desde el gobierno; la única forma de reflejar la prioridad es a través del presupuesto si no pues nos quedamos en palabras huecas”.

Cuauhtémoc Cárdenas