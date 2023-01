El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirma a Cuauhtémoc Cárdenas como “adversario político” por su nuevo colectivo en contra de la Cuarta Transformación (4T).

En la conferencia mañanera de hoy 31 de enero, AMLO declaró que Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en su “adversario político” por asumir una postura contraria a la 4T.

Esto luego de considerar que Mexicolectivo, la nueva plataforma para hacerle frente al actual gobierno federal en donde participa Cárdenas, es una especie de “ala moderada” del conservadurismo.

AMLO señaló a Cuauhtémoc Cárdenas como su adversario político por asumir una postura contraria a la 4T, después de su participación en la creación de Mexicolectivo.

El presidente de México dijo que aunque estima y respeta mucho al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien fue su compañero y amigo durante décadas, se trata un simulador que en realidad es su adversario.

Pues aunque AMLO consideró a Cárdenas precursor de Morena, ya definió que si no están con él y con el pueblo de México, están con la oligarquía, pues no hay “justo medio”.

“En política sí, si él asume una postura de este tipo.

Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y está chata esta muy angosta no hay para donde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio.”

AMLO