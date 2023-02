México

AMLO celebra que Cuauhtémoc Cárdenas haya bateado a Mexicolectivo: “lo respeto mucho, es precursor de la democracia”

AMLO aseguró que Cuauhtémoc Cárdenas no es su adversario, pues bateó a Mexicolectivo; declaraciones del martes fue por culpa del grupo que no informó que Cárdenas no forma parte de ellos