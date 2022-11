Una de las fechas más esperadas de finales de año por muchos estudiantes en México es el mega puente de noviembre, te contamos qué día cae este 2022 y qué dice la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre los días de descanso.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), en noviembre solamente hay un día de descanso obligatorio y este es el tercer lunes del mes, mismo que para este 2022, corresponde al lunes 21 de noviembre.

Mega puente de noviembre: ¿Qué dice el calendario de la SEP?

El mega puente de noviembre se debe a dos factores principales, el primero y más importante, es porque se celebra el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

De modo que el próximo lunes 21 de noviembre, por ley, no se trabaja. Eso implica también que ese día no habrá clases en ninguno de los niveles educativos en México.

Sin embargo, en el caso de los estudiantes de nivel básico, tendrán un mega puente, dado que no sólo no tendrán clase el próximo lunes 21 de noviembre, sino que también no tendrán que ir a la escuela el viernes 18 de noviembre.

Esto es porque, según lo indicado en el calendario oficial de la SEP para educación básica 2022-2023, el próximo 18 de noviembre está programada la “Sesión del Comité Participativo de Salud Escolar y Jornada de Limpieza en Escuelas”.

De esta manera, los estudiantes de nivel básico gozarán de un mega puente del viernes 18 al lunes 21 de noviembre, teniendo así cuatro días de descanso en total.

Pero eso no es todo, los estudiantes de educación básica tampoco tendrán clases el próximo viernes 25 de noviembre puesto que los maestros realizarán el Consejo Técnico Escolar, así como el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, por lo que disfrutarán de otro puente.

Después del puente de noviembre, en el caso de los trabajadores, ya sólo resta uno día de descanso en diciembre de 2022: será el domingo 25 de diciembre, por el festejo de la Navidad.