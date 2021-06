Noroña acusa que YouTube lo censuró por criticar al INE

México. - El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la plataforma de videos YouTube, de ejercer actos de censura en su contra.

La tarde de este lunes 28 de junio, Gerardo Fernández Noroña realizó una transmisión en vivo por medio de YouTube y Facebook.

Sin embargo, cerca de los 38 minutos de iniciada la transmisión, en la cual lanzó críticas en contra del INE, YouTube detuvo la emisión del diputado federal por el Partido del Trabajo (PT).

Durante la transmisión simultánea que hizo a través de Facebook , se mostró el momento en el que YouTube cortó la emisión que se hacía por medio de la plataforma.

Ante lo ocurrido, Gerardo Fernández Noroña acusó que se trató de un acto de censura por parte de YouTube, pues dijo que les había “pesado” el tema que trató en la video charla.

En el video que continuó en Facebook, Noroña mostró el mensaje que la aplicación de YouTube le indicó tras detener su transmisión .

En él se pudo observar que el corte de la transmisión, se hizo por un reclamo de supuestos derechos de autor o por un reclamo por infracciones contra los lineamientos de la comunidad.

Al respecto, Gerardo Fernández Noroña señaló que se trató de una acción arbitraria, pues en su transmisión no usó música u otros videos.

“Uy, se cayó y me sacó. “La transmisión se detuvo porque detectamos audio o video protegido por derechos de autor”. Fíjense cómo les pesó la video charla de hoy, que me acaban de sacar de YouTube (...) Me acaban de censurar (...) no puede hablar uno con libertad”

Gerardo Fernández Noroña