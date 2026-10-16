Claudia Sheinbaum firmó la playera de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a un ciudadano y hasta aprovechó para entonar el popular cántico universitario “¡Cómo no te voy a querer!”

El curioso momento ocurrió mientras la presidenta de México salía del Hospital Materno Infantil Morelos en Chetumal, Quintana Roo, lugar que visitó como parte de su gira de trabajo para evaluar el sistema de salud y la infraestructura médica local.

Claudia Sheinbaum firma playera de los Pumas de la UNAM

Durante su visita a Chetumal, Claudia Sheinbaum firmó una playera de los Pumas de la UNAM a un ciudadano.

Ante los señalamientos de una persona de la multitud que dijo “Pumas no”, Sheinbaum reviró con un “Pumas sí” y lanzó el famoso cántico de la afición de los auriazules “¡Cómo no te voy a querer!”

“¡Cómo no te voy a querer!”: Sheinbaum firma playera de los Pumas de la UNAM (Captura de video)

No es la primera vez que la presidenta de México muestra su afición por el Club Universidad Nacional.

Apenas en mayo 2026 pasado celebró que los Pumas lograran pasar a la final de la Liga MX e incluso mandó un mensaje de ánimo al equipo tras perder el campeonato contra Cruz Azul.

Entre Claudia Sheinbaum y la UNAM existe un vínculo académico e identitario importante.

Basta recordar que en dicha institución realizó tanto sus estudios de Física, como su maestría y doctorado en Ingeniería Energética.

Además de que fue investigadora del Instituto de Ingeniería de la propia UNAM y en los años ochenta participó en movimientos estudiantiles y fundó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU).