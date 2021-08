CNTE vuelve a bloquear a AMLO en Chiapas; “Ni FRENAAA ni la CNTE detienen al presidente”, responde

Por tercer día consecutivo, integrantes de la CNTE en Chiapas bloquearon el paso del presidente AMLO para exigir demandas.

Mientras se dirigía a inaugurar el Hospital General de la Zona 1 “Nueva Frontera” del IMSS, AMLO fue bloqueado este domingo 29 de agosto por 10 minutos por los maestros de la CNTE en Chiapas.

Luego que los maestros le permitieron el paso, AMLO encabezó la inauguración de dicho hospital y donde se pronunció sobre estas protestas de la CNTE.

AMLO dice que “Ni FRENAAA ni la CNTE detienen al presidente”

Durante el acto, el presidente aseguró que “Ni FRENAAA ni la CNTE detienen al presidente”.

“Como les gustan las consignas a los de la CNTE y corean algunas, yo les digo que ni el Frena ni la CNTE detienen al presidente”. AMLO

Además, reiteró que el presidente de México no puede huir ni ser rehén de nadie.

“El presidente de México no puede huir, el presidente de México no puede ser rehén de nadie, a lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie”, agregó.

Esto luego de que integrantes de la CNTE bloquearon el paso de AMLO tal como lo hicieron el pasado viernes y ayer sábado en la frontera Comalapa.

“Y no pudieron detenernos”, dijo AMLO.

En este sentido, López Obrador invitó a la CNTE a reflexionar sobre el trato que le están dando al presidente de México.

“Yo le pido a los maestros de Chiapas que analicen este asunto, pero reflexionen bien, y repito, no creo que haya habido un presidente que haya tratado con tanto respeto a las maestras y maestros de Chiapas” AMLO

Al respecto, el mandatario dijo a los maestros de Chiapas que “esos no son los modos”, pues afirmó que se les ha atendido y que no tiene ningún pendiente con el magisterio.

“Les digo a los de la CNTE de Chiapas que entiendan que esos no son los modos, no es así. Los hemos atendido y quiero que sepan los maestros y maestras de Chiapas que no tenemos ningún pendiente con el magisterio de Chiapas y el nacional” AMLO

Al contrario, dijo, se les ha apoyado como nunca, además de ya no haber maltrato a docentes; “no se impuso la llamada reforma educativa”, añadió.

Sin embargo, de nueva cuenta, AMLO insistó en que estas protestas son un asunto “meramente político”, que tiene que ver con una fracción de la CNTE y no con todos los maestros de Chiapas.