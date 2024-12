En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 4 de diciembre, el periodista compartió las últimas mediciones sobre la aprobación de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México.

Para la edición del tracking diario de hoy, Federico Arreola compartió los datos de la encuesta en los primeros 3 días de diciembre, en donde se señala que Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación mayor al 70%.

Además, el periodista habló de las amenazas que ha realizado Donald Trump contra México, y recordó que en ocasiones pasadas el presidente electo ya amenazó al país con acciones imposibles de realizar porque aplica su política de “fanfarronería”.

En el ClaudiaMetrics de hoy 4 de diciembre, Federico Arreola hizo un recuento de la aprobación que ha manejado Claudia Sheinbaum en el tracking diario durante los primeros tres días del mes de diciembre.

Señaló que el día primero 73.8% de la gente entrevistada dijo aprobar lo realizado por la presidenta de México, que el día dos de este mes creció la aprobación de Sheinbaum a 73.9% .

Mientras que el 3 dediciembre la encuesta de seguimiento registró otro aumento en la aprobación de Claudia, a 74.5%.

En ese sentido, Federico Arreola señaló que “aunque una amplia mayoría, de aproximadamente 65%, piensa que ha sido buena la respuesta de Claudia Sheinbaum a Donald Trump, este porcentaje es casi 10 puntos menor al de la aprobación de la presidenta de México”.

Federico Arreola dijo que “parece afectar a algunas personas el pronóstico de un excesivamente alto número de analistas nacionales que, en los medios de comunicación, pronostican que el segundo gobierno de Donald Trump será catastrófico para México”.

El periodista asegura que se llegó al absurdo de sembrar miedo con la idea de una invasión suave de Estados Unidos para combatir a las mafias del narcotráfico en México.

Incluso el comunicador señaló que la respuesta de Claudia Sheinbaum fue muy inteligente al afirmar que “no va a haber una invasión, no es un escenario que tengamos en mente, y de todas maneras tenemos nuestro Himno Nacional”.

Arreola recordó que el himno llama a defender la patria en el caso de cualquier invasión, suave o dura, realizada por cualquier extraño enemigo.

“Pero el de la invasión no es un escenario posible, por supuesto que no. Es solo el estilo de negociación que a Trump le ha funcionado: la fanfarronería. Pero, aunque lo parezca, Trump no está tan loco como para verdaderamente pensar en invasiones suaves a México”.

Federico Arreola