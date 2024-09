En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 13 de septiembre se da respuesta a nuevas y próximas decisiones de Claudia Sheinbaum en su gobierno, así como los retos a resolver.

Para la edición de hoy, Federico Arreola subrayó la dificultades que traerá el implemetar la reforma al Poder Judicial durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Igualmente, en el ClaudiaMetrics destacó la importancia que tiene el que Claudia Sheinbaum y su equipo se asesoren de personas que conozcan de derecho, inclsuive de funcionarios de la SCJN.

Recuerda que ClaudiaMetrics encuesta a 150 personas de manera diaria y a mil 050 semanales , además, el tracking que realizan SDPnoticias y MetricsMX también se transmite en el Heraldo Radio.

En el ClaudiaMetrics de hoy 13 de septiembre, Federico Arreola habló de las herramientas de diagnóstio para identificar enfermedades como el cáncer, que no dan síntomas hasta estar gravemente enfermo.

Su comentario lo relacionó con lo previstó en México con la reforma al Poder Judicial, pues afirmó que un experto en economía cercano a Morena alertó que la iniciativa es como el cáncer, que “no se siente en las etapas iniciales, pero cuando se manifiesta te vas al hospital gravemente enfermo” .

Quien me dijo lo anterior no es cualquier persona. Hablo de un verdadero especialista en economía que ha estado cerca de Morena”.

“Su comentario me alarmó: Federico, hay que ser realistas, esto que nos está pasando es como el cáncer, no se siente en las etapas iniciales, pero cuando se manifiesta te vas al hospital gravemente enfermo.

En ese sentido y ante tantas predicciones acerca de que las cosas se complicarán por la modificación total del poder judicial, Arreola afirmó que “lo mejor que podemos hacer es afinar los instrumentos de diagnósticos” en el país.

Federico Arreola también recordó que el tracking ClaudiaMetrics no miente y la mayoría de los entrevistados confirmaron su voto a una reforma judicia l profunda.

Además, señaló que una mayoría todavía más grande aprueba que se vote en las urnas por jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras.

Sin embargo, recalcó que una cosa es lo que votó la gente y otra las consecuencias de una reforma que, si no se implementa adecuadamente, podría provocar grandes daños sociales y económicos.

Reforma al Poder Judicial hoy 13 de septiembre: Juez concede suspensión para que AMLO no cumpla con publicación en el DOF; protesta en Bolsa Mexicana de Valores y más

Por ello, señaló que desde el día uno de su gobierno ClaudiaSheinbaum deberá poner a su equipo económico a trabajar en mecanismos para detectar alteraciones en la economía que pueden convertirse en crisis.

Pues aunque señaló que los mexicanos se deben mantener optimistas, no se deben ignorar los resultados no positivos de una tomografía, es decir análisis, que advierten problemas por la reforma al Poder Judicial.

“Todos debemos ayudar siendo optimistas y no hablando mal de México. Pero, por supuesto, lo peor que podríamos hacer es negar que hay o puede haber problemas. Las personas que, para no angustiarse, ignoran los resultados no tan positivos de una tomografía por emisión de positrones, normalmente terminan en las salas de terapia intensiva de los hospitales”.

Federico Arreola