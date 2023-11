La ganadora de la encuesta de Morena , Claudia Sheinbaum, le puso este ingenioso apodo al Frente Amplio por México ante como se hacen llamar ahora.

Claudia Sheinbaum destacó también durante su visita a Xalisco, Nayarit, en donde el coordinador de Vocería, Gerardo Fernández Noroña también mencionó que el Frente Amplio por México se está desangrando.

Mientras que hizo alusión a la unidad de Morena, Gerardo Fernández Noroña declaró que el PRI pese a dirigir durante años por tramposos, está a punto de desaparecer rumbo a las elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum le puso este apodo al Frente Amplio por México

“Son el PRI y el PAN de siempre... y un pedacito del PRD”, fue como llamó Claudia Sheinbaum al Frente Amplio por México tras destacar que Gerardo Fernández Noroña lo llama el “Frente Guango”.

Esto ante el nuevo nombre que se puso el Frente Amplio por México, “Corazón y Fuerza por México”, aunque solamente intentan engañar porque son los mismo de siempre.

Agregó que un simpatizante lo definió como un dinosaurio de sangre azul , en referente al PRI y el PAN y los años que gobernaron en el pasado, después de “quitarse la máscara” en 2021.

Claudia Sheinbaum también destacó que el Frente Amplio por México se está quedando sólo, porque cada vez los quieren menos ya que la mayoría está con la Transformación.

Igualmente Claudia Sheinbaum declaró que en las elecciones 2024 el pueblo de México determinará si continuará la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

O regresar a la época de corrupción, privilegios y clasismo pese a que en 2018 se decidió que ya no quería a esos gobernantes y cambió el rumbo de México.

Este es el mensaje de Claudia Sheinbaum por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Por otra parte, desde otra parte de Nayarit, en Compostela, Claudia Sheinbaum destacó que hoy, en el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a las Mujeres se debe de recapacitar.

Por lo mismo, el 25 de noviembre es un día para reconocer los derechos de las mujeres, quienes no solamente nuestra labor es en el hogar, porque cree en la igualdad.

Agregó que se debe recapacitar para que no haya violencia de ningún tipo , aunque en particular contra las mujeres, no física, psicológica, política o de cualquier tipo.

Y Claudia Sheinbaum le dedicó un mensaje a las niñas, mencionando que pueden cumplir sus sueños y dedicarse a lo que quieran ser, como bombera, campesina, senadora y presidenta de México.

En Compostela, Nayarit, en el #DiaContralaViolenciadeGenero claramente manifestamos nuestro compromiso por erradicar toda forma de violencia contra las mujeres: física, económica, política, psicológica. Creo en la igualdad sustantiva de las mujeres, en la protección de sus… pic.twitter.com/viXuhkYckP — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 25, 2023

Encuesta MetricsMX: Así va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024

En la encuesta MetricsMX del 9 de octubre 2023 (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con más de 30 puntos de diferencia de Xóchitl Gálvez.

Esta es la intención al voto de las dos virtuales candidatas y el porcentaje de Samuel García en el escenario de ser el candidato de Movimiento Ciudadano , que todavía no ha sido definido.