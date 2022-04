El presidente AMLO propuso una Reforma Electoral en la que el pueblo podrá elegir a los consejeros del INE, ante esto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum apoyó la propuesta del mandatario para cambiar el actual INE mediante el voto popular.

Esto debido a que, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, el órgano electoral “no ha ayudado a fortalecer la democracia”.

“Lo más importante es que se fortalezca la democracia en el país (...) México ya cambió y al cambiar México tiene que cambiar también el modelo del INE y la elección de los representantes populares”, declaró en conferencia de prensa la jefa de gobierno.

Asimismo sostuvo que es momento de cambiar y acabar la forma en la que se dieron las reformas electorales, así como los privilegios de los que gozan los consejeros electorales, pues aseguró que sus sueldos rebasan incluso el salario presidencial.

Además denunció que el Consejo Electoral del INE hace uso de los recursos públicos para satisfacer sus propios privilegios, lo cual es insostenible.

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, agregó durante su conferencia de prensa, que los actuales consejeros del INE serán juzgados por la historia, si no es que ya los está juzgando.

“No todos hay que decirlo, ni todas, pero su presidente (del INE) y algunos de ellos no son árbitros, han tomado partido, no podemos tener un árbitro electoral que tome partido porque sencillamente deja de ser imparcial”, sentenció.

Finalmente recordó que con el actual INE se han llevado múltiples fraudes electorales como el robo de elecciones del 2006 y la compra de votos en las elecciones de 2012.

AMLO informó que la Reforma Electoral que propone también aplicará para la elección de magistrados electorales del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con el mandatario, cada entidad federal podrá presentar hasta 20 ciudadanos para postularse como candidatos para ser consejero del INE y como magistrados del TEPJF.

Posteriormente serán sometidos a votación en elecciones abiertas y aquel que contenga mayor número de votos será el presidente consejero.

La Reforma Electoral también buscará que el consejo del INE esté representado por hombres y mujeres de la manera más equitativa posible.

La propuesta que hace el presidente AMLO de elegir a los representantes del INE y del EPJF por medio del voto directo y secreto, a través de la Reforma Electoral, será enviada al Congreso de la Unión hasta después de la revocación de mandato, que tendrá lugar el próximo 10 de abril.

“Pasando el 10 de abril, vamos a enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es que no haya consejeros, magistrados que no tengan vocación democrática. También que se garantice el voto libre, secreto y que no haya fraudes electorales”.

AMLO