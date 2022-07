La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, será sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) por participar en un posible acto de campaña anticipada, cosa que la funcionaria calificó como parcial.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum la sanción que el INE interpuso va con dedicatoria y parcial ya que sólo un día antes del evento de Morena en el Coahuila, el PRI tuvo el propio en Coahuila y nadie recibió una infracción.

La jefa de gobierno de la CDMX calificó como increíble que el acto de Coahuila del PRI incluso tuviera la participación del gobernador, Miguel Ángel Riquelme y nadie haya sido sancionado.

Claudia Sheinbaum acusó que el INE es parcial al sancionar solo a Morena por el acto partidista en el Coahuila, pero no lo hiciera con el PRI.

El pasado 26 de junio, el PRI tuvo un acto partidista en el mismo estado , presidido por Alejandro Moreno y Miguel Riquelme , pero no fueron sancionados, criticó Sheinbaum.

Asimismo, aseguró que, “para no perder la costumbre” el órgano electoral decidió sancionar solo al movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es increíble que el PRI haya tenido un acto en Coahuila con la participación del gobernador un día antes y ahí no haya ninguna medida precautoria ni ninguna sanción de ningún tipo. Nuevamente para no perder la costumbre se está haciendo una resolución totalmente parcial, entonces tiene dedicatoria la sanción

Cabe señalar que entre los sancionados están:

Pero no Marcelo Ebrard, otro de los aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a las elecciones 2024 para la presidencia de México.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que la resolución del INE es ambigua porque no dice que no se pueda participar en actos partidarios sino en “actos similares”.

Asimismo, señaló que “no se entiende muy bien” lo que la resolución quiere decir con “actos similares” pero, aclaró, no menciona los partidarios.

“La resolución no dice que no se pueda participar en actos partidarios, dice: en actos similares a los que hubo. No se entiende muy bien qué quieren decir con actos similares”

Claudia Sheinbaum