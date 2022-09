Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, respondió al senador Ricardo Monreal y le dijo que no caerá en provocaciones.

Esto luego de que Ricardo Monreal señalara a Claudia Sheinbaum de ser la favorita de las corcholatas de AMLO, por lo que acusó que en Morena no hay piso parejo.

Cabe recordar que tanto Claudia Sheinbaum como Ricardo Monreal son aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

Incluso el presidente ha señalado como presidenciables a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López, pero el senador morenista no ha sido aclamado por AMLO.

Además, Ricardo Monreal denunció a Claudia Sheinbaum de querer “liquidarlo políticamente”.

Y es que en entrevista con Carmen Aristegui, el senador sugirió que la jefa de Gobierno de la CDMX lo acusó ante AMLO de ser responsable de la pérdida de varías alcaldías en la capital en 2021.

“Se me intrigó de que había sido el responsable de la pérdida de alcaldías en la Ciudad de México. Que yo había sido el que había perdido nueve alcaldías y que de hecho yo hoy había influido para que los nueve alcaldes y alcaldesas (de oposición) ganaran. (...) La explicación más fácil para quien gobierna la ciudad era ‘Monreal es el responsable, yo no, sino Monreal nos hizo esta trampa’”.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum respondió a Ricardo Monreal y le dijo que no caerá en provocaciones pues no le interesa formar parte de un conflicto interno de Morena.

Además, la jefa de Gobierno de la CDMX señaló que las críticas hacia ella se debe a posibles actitudes machistas, pues dijo que “hay algunas personas que no les gusta que las mujeres podamos sobresalir en algún tema”.

Luego de que en conferencia de prensa fuera cuestionada sobre si era una actitud machista por parte de Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum evadió la pregunta y reafirmó que no quiere entrar en debate con un compañero de Morena.

“La verdad es que no quiero entrar yo en un debate con un compañero del partido, hay otros que quieren entrar en debate interno, a mí no me interesa entrar en un debate interno de Morena”.

Claudia Sheinbaum