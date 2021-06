Claudia Sheinbaum reitera que la “Cuarta Transformación” avanza en Álvaro Obregón

México.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, aseguró que la llamada “Cuarta Transformación” no puede dar un paso atrás dentro de la entidad.

Durante un acto oficial esta mañana en la alcaldía Álvaro Obregón, Sheinbaum aclaró que pese a que en esa demarcación perdió Morena en las elecciones del 6 de junio, su gobierno mantendrá una relación institucional y no tolerará actos de corrupción.

Sheinbaum dijo que establecerá una relación institucional, y de respeto, con la alcaldesa y los diputados locales emanados de la coalición PAN, PRD y PRD.

No obstante, la jefa de gobierno fue enfática respecto a que la “Cuarta Transformación” seguirá con su ruta y no regresarán las malas prácticas de gobierno.

“No vamos por ningún motivo abandonar en lo que creemos y eso es lo que le pido a ustedes, la cuarta transformación de la vida pública de México no puede ir para atrás, no podemos abandonar el que los recursos se dirijan a la gente, no podemos abandonar el que ahora la corrupción se apodere de nuevo”

Claudia Sheinbaum