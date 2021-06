Claudia Sheinbaum: En CDMX ganó una campaña de miedo que inició en la pandemia

México.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, dijo que una campaña de miedo y desinformación entró por el confinamiento en los hogares debido a la pandemia de Covid-19.

En la inauguración del PILARES Valle de Luces, en la alcaldía Iztapalapa este 19 de junio, Claudia Sheinbaum se volvió a pronunciar respecto a los resultados de las elecciones del 6 de junio 2021 , donde Morena perdió alcaldías y legisladores.

Continuando con lo anterior, la jefa de Gobierno se cuestionó “¿qué de autoritario hay?, ¿a poco se castiga a los periodistas en este país?, ¿a poco no hay libertades?”.

Claudia Sheinbaum dijo que como las personas estaban encerrados en sus casas por la pandemia de Covid-19, “viendo la televisión y sus celulares”, inició una campaña de miedo y desinformación.

Al final de su discurso, Sheinbaum aseguró que la represión no puede regresar a la CDMX que tiene “una historia de libertades”.

“En esta ciudad no cabe el clasismo, no cabe el racismo, no cabe esta idea de que quién paga más impuestos tiene que recibir más presupuesto público, imagínense, no habría. combate a la desigualdad”.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX