Tras llevarse a cabo el primer debate presidencial, Claudia Sheinbaum ―candidata de Morena, PT y el Partido Verde― pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) cambiar el formato para poder presentar de forma adecuada las propuestas.

En un enlace con Ciro Gómez Leyva, Claudia Sheinbaum se quejó que el formato del primer debate presidencial no permitía pronunciar bien las ideas y las propuestas, así como tampoco confrontar las opiniones con las otras dos candidaturas.

Pese a ello, Sheinbaum consideró que le fue “muy bien” en el primer debate, de tres, rumbo a las elecciones presidenciales.

“Salimos muy bien del debate. Hay que cambiar el formato. No permite pronunciar bien las ideas y propuestas, ni siquiera debatir con los otros participantes” Claudia Sheinbaum. Candidata de Moena, PT y el Partido Verde

Claudia Sheinbaum se queja del formato debate presidencial: “hubo demasiadas preguntas”

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Claudia Sheinbaum confirmó que no le gustó el formato del debate presidencial y volvió a quejarse del reloj.

Sheinbaum criticó que haya habido “demasiadas preguntas”, pues en su opinión las que se realizaron durante el primer debate no representan las grandes preocupaciones de la población mexicana.

“Demasiadas preguntas, no necesariamente creo yo son las grandes preocupaciones del pueblo de México y eso no nos permitió poder dar las propuestas con mucho más tiempo”, expresó.

También reprochó que las preguntas fueran tan específicas y reiterativas en los temas y que ello les restó tiempo a las candidaturas para poder expresar sus propuestas.

“Cuando hay tantas preguntas tan específicas, hay dos opciones: no hacerle caso a las preguntas y decir lo que uno quiera decir, que sería una falta de respeto a quien está preguntando. La otra es contestar y dar las propuestas, pero no ya no da tiempo”, apuntó la candidata presidencial de Morena.

Claudia Sheinbaum asegura que hubo un problema con el reloj del primer debate presidencial

Tal y como lo hizo durante el primer debate presidencial, la candidata Claudia Sheinbaum sostuvo que hubo un problema con el reloj que a su consideración “no fue muy claro”.

Criticó que el reloj estaba “en un lugar muy incómodo”, dado que no le permitía observar cuánto tiempo le quedaba para su participación.

Pese a ello, señaló que pudo realizar sus principales propuestas: “mostramos solidez en lo que pensamos, en lo que es nuestro proyecto, en lo que representamos”.

“Hubo un problema con el reloj que no es muy claro. Pudimos hacer las principales propuestas, pudimos contestar algunos de los planteamientos que se hicieron, no todos, porque si no uno se dedica sólo a contestar” Claudia Sheinbaum

Finalmente, dijo sentirse contenta y satisfecha tras el primer debate, y aseguró: “Vamos a ganar”.