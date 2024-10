Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró el regreso a sus labores de los trabajadores del Poder Judicial, no obstante, pidió que no retomen los “sabadazos”, es decir, la liberación de presuntos delincuentes en fines de semana.

Claudia Sheinbaum celebró que los trabajadores del Poder Judicial ya vayan a regresar a trabajar el 28 de octubre a pesar de que el 23 de octubre ya habían hecho un anuncio, así como en otras fechas previas, y no lo cumplieron.

“Qué bueno y no es por el gobierno, no es por la presidenta, qué bueno por le pueblo… espero que no empiecen los sabadazos otra vez. Qué bueno que regresen a trabajar, lo que no podía ser era este paro cobrando además sus salarios”

Claudia Sheinbaum