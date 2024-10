En medio de la toma de protesta como presidenta de México de Claudia Sheinbaum, el Partido Acción Nacional (PAN) estalló contra Morena por no incluirlos en la comisión de recepción de la Cámara de Diputados.

La diputada Kenia López Rabadán denunció en redes sociales que, pese a que en las tomas de protesta los mandatarios son recibidos por una comisión plural, hoy Claudia Sheinbaum es recibida sólo por morenistas.

PAN reclama falta de pluralidad en comisión de recepción de Claudia Sheinbaum en San Lázaro

Kenia López reclamó que el Congreso Mexicano estaba hecho”un lío” porque la comisión de recepción para Claudia Sheinbaum no tenía ningún miembro ajeno a Morena.

De acuerdo con la diputada federal del PAN, cuando un presidente electo, en este caso presidenta, llega a la Cámara de Diputados, debe ser recibida por una comisión plural, es decir, compuesta por miembros de todos los partidos políticos.

Sin embargo, la comisión de recepción elegida para recibir a Claudia Sheinbaum, no tiene ningún miembro que no sea de Morena, por lo que acusó que, si el primer acto de la presidenta es no ver a nadie de otras fuerzas políticas, no hay un futuro plural para México.

“Cuando un presidente (a) electo llega a la Cámara de Diputados, hay una comisión plural (de todos los partidos políticos) que le recibe. Han leído los nombres Y NO QUIEREN QUE NADIE -SALVO MORENA- reciba a Claudia Sheinbaum. ¿Es una instrucción de la Presidenta? o ¿de algún morenista? Si el primer acto de la Presidenta es NO VER A NADIE (ni del PAN, ni del PRI, ni de MC, del PVEM, ni del PT) entonces ¿qué futuro le espera a este nuestro México?” Kenia López Rabadán

Claudia Sheinbaum toma protesta como presidenta de México

Hoy martes 1 de octubre Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta constitucional de México, luego de recibir la banda presidencial de manos Ifigenia Martínez.

Luego de recibir la Banda Presidencial, Claudia Sheinbaum pronunció su primer discurso como presidenta constitucional y agradeció la presencia de los representantes internacionales que acudieron a su toma de protesta.

Asimismo, agradeció la presencia de 23 asociaciones internacionales que llegaron a México para respaldar el gobierno entrante; además, resaltó el gobierno de AMLO, primero de izquierda en el país.

El discurso de Claudia Sheinbaum fue aplaudido por todos los presentes, donde también reconoció a AMLO como “el mejor presidente de todos los tiempos”, equiparable únicamente con Lázaro Cárdenas.