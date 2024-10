A partir se la medianoche de hoy 1 de octubre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convirtió en ex presidente de México y se despidió de la población con un emotivo video para dar paso al revelo de Claudia Sheinbaum.

En un video compartido en sus cuentas de redes sociales, AMLO recordó algunos de los momentos que marcaron su carrera política, desde sus inicios, como líder opositor y finalmente como presidente de México.

“Así comenzamos, trabajando en las comunidades indígenas. Ahí me formé, ahí aprendí a trabajar para los pobres. (...) Así nos formamos y me siento muy orgulloso de eso. (...) Nací en un pueblo y en los pueblos no hay diferencias”, destacó el ahora ex presidente mexicano.

AMLO se despide con video de casi 9 minutos; “Me dediqué a servir al pueblo”, asegura

AMLO en su última conferencia mañanera del 30 de septiembre (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

AMLO se despidió con un video, de casi 9 minutos de duración, en el que también se recopilan distintos momentos de sus giras como presidente a lo largo de México.

Mientras de fondo musical se escucha la canción ‘Ese Hombre’ del cantautor cubano Silvio Rodríguez, en la grabación se aprecia a López Obrador convivir con la gente, con sus simpatizantes, y con funcionarios de su gobierno.

Además de escenas de sus recorridos de supervisión de obras, entre ellas en el Tren Maya.

“Me tocó a mí iniciar la transformación del país, porque una decadencia no se puede enfrentar si no es con una transformación, con un cambio de régimen. Con el impulso del pueblo, de la mayoría de los mexicanos”, expresa el ex presidente López Obrador.

Asimismo, el video muestra algunos de los discursos del hoy ex presidente AMLO desde el Zócalo de la CDMX dichos durante sus informes de gobierno.

“Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor. (...) Y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito servir al pueblo, eso es lo mejor y esa es una gran satisfacción”, se escucha decir a López Obrador.

Y finaliza con el mensaje: “agradecidos de todos los pueblos de México, por su confianza, por su apoyo, por su respeto (...) Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatros vientos ‘Misión cumplida’, me voy a Palenque y les dejo mi corazón ¡Muchas gracias!”.

El pueblo de México es amoroso, el mejor del mundo. Muchas gracias y hasta siempre. pic.twitter.com/hcibmTq6N6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 1, 2024

José Ramón López Beltrán, hijo mayor de AMLO, dedica mensaje a su padre ya como ex presidente de México

Desde su cuenta de X, José Ramón López Beltrán dedicó un mensaje con motivo del término del mandato presidencial de AMLO.

Dijo que los casi 6 años que AMLO fue presidente son muestra de que es posible “transformar la realidad del país cuando se actúa con ideales y principios”.

Señaló que hoy 1 de octubre, su padre “termina un capítulo de lucha, perseverancia y compromiso con el pueblo”.

“Como su hijo, no puedo evitar sentir un inmenso orgullo al ver lo que ha logrado. La Cuarta Transformación es una realidad palpable en la vida de millones de mexicanos. Mi padre es un hombre que sabe quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde debemos de caminar como nación”, expresó el primogénito del ex presidente.

Refirió que los ideales y principios de AMLO se extienden más allá de su mandato y que “quedan en el corazón de quienes creen en un mundo más justo, libre, soberano, igualitario y fraterno”.

“Gracias, papá, por todo lo que has dado”, finalizó.