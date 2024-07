Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, dijo que no se cierra al diálogo con Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero aclaró sobre la reforma al Poder Judicial que ese tema ya está en el ámbito Legislativo.

Claudia Sheinbaum coincidió en que el proceso legislativo que tiene la reforma al Poder Judicial ya ha avanzado y se encuentra en la etapa de Parlamento Abierto.

Por ello descartó que se vaya a regresar a modificar la propuesta presidencial ya que esta fue entregada al Poder Legislativo y fue elaborada como parte de la campaña de las elecciones 2024.

“El dialogo siempre existe, nosotros nunca nos vamos a negar al dialogo, el asunto es que ya esta en manos del Legislativo la reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de a reforma judicial, ya hubo este dialogo. Entonces esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña pues para eso están los diálogos en la legislación. El asunto es el objetivo que tiene ese dialogo. No nos cerramos al diálogo pero sobre la reforma judicial está el dialogo del parlamento abierto”

"No nos cerramos al diálogo", señala Claudia Sheinbaum ( @Claudiashein ) sobre si se reuniría con la ministra presidenta Norma Piña para abordar el tema de la reforma al Poder Judicial. 📹 @Pajaropolitico pic.twitter.com/8CvlOB6zjM

Claudia Sheinbaum dijo que la propia Norma Piña ha acudido a la Cámara de Diputados a participar en esos parlamentos abiertos.

Cabe recordar que el Poder Judicial hizo sus propios foros en los que también participaron legisladores.

Cabe recordar que este 8 de julio se presentaron los resultados de los foros emprendido por el Poder Judicial sobre la reforma planteada desde el Ejecutivo.

Norma Piña enlistó el lunes cinco conclusiones que dijo quiere hacerlas llegar a AMLO y Claudia Sheinbaum mediante el documento Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia.

“Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para invitar, tanto al presidente López Obrador, como a la virtual presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural, y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este Encuentro Nacional y analizar así, cómo afecta la reforma no sólo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”

El objetivo de Norma Piña es darles a conocer que aceptan que la justicia está lejos de las personas pero que si la reforma judicial se aprueba en los términos en los que se planteó no se va a garantizar que las persona más capacitadas sean las que lleguen a ser jueces, magistrado o ministros.

“Si la Reforma Judicial se aprueba en sus términos: Ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los “grupos de poder” que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz”

Norma Piña. SCJN