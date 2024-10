La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió a la jueza Nancy Juárez, quien ordenó eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF); “quien está en desacato es ella”, dijo la mandataria federal ante los señalamientos en su contra.

La jueza Nancy Juárez no solo ordenó a Claudia Sheinbaum eliminar lo referente a la reforma al Poder Judicial del DOF, también la señaló en desacato a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en caso de llevar a cabo lo impuesto en 24 horas.

En ese sentido, durante su conferencia mañanera de hoy lunes 21 de octubre, Claudia Sheinbaum explicó que el amparo de la jueza Nancy Juárez con el que se ordenó eliminar lo publicado en el DOF “es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“¿A poco no es claro el artículo 61 de la ley de amparo? ¡Es clarísimo! (…) Es muy fácil decir que la presidenta ‘está en desacato’, no, no estamos en desacato”.

Claudia Sheinbaum