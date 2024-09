Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, confirmó que vivirá en Palacio Nacional y aclaró la situación de su esposo Jesús María Tarriba, quien no contará con un cargo en el gobierno federal, hecho por el que él mismo prepara una carta dirigida a los mexicanos.

Durante su conferencia prensa de hoy 9 de septiembre desde su casa de transición en la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum explicó que ni sus hijos ni su esposo participarán en puestos políticos; precisó que su pareja se mantendrá trabajando como experto en Riesgos Financieros en el Banco de México.

El sexenio de AMLO finalizará el 30 de septiembre debido a una ley en materia político-electoral reformada el 10 de febrero de 2014 que entró en vigor en 2018. En ese sentido Claudia Sheinbaum asumirá sus funciones como titular del Poder Ejecutivo desde las 00:00 horas del 1 de octubre.

Claudia Sheinbaum contó que conoció a su esposo cuando ambos hicieron un doctorado en física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y posteriormente Jesús María Tarriba se dedico a las matemáticas de riesgos financieros en el sector de la banca.

En ese sentido, comentó que su pareja vivió 18 años en España como experto en Riesgos Financieros del banco Santander, y luego se reencontró con él cuando hizo su aplicación para trabajar en el Banco de México.

“Trabaja ahí desde hace varios años, no sé si desde el 2017, y va seguir trabajando ahí. Ese es su deseo; seguir trabajando ahí. Y no va a encargarse de nada que tenga que ver con el gobierno, así lo ha decidido, más que pues obviamente apoyarme familiarmente y pues en eventos públicos donde le pida que me acompañe pues va a estar”

Claudia Sheinbaum